Warleson wordt verrast door vrouw en kinderen: "Ze had nochtans iets anders gezegd"

Cercle Brugge heeft de leiding opnieuw in handen genomen in de Relegation Play-offs. Bovendien was er ook goed nieuws voor doelman Warleson, die in de bloemetjes werd gezet én de optie in zijn contract zag worden gelicht.

Doelman Warleson werd voor de aftrap in de bloemetjes gezet voor zijn 100ste wedstrijd voor Cercle Brugge. Hij kreeg van zijn vrouw en kinderen een speciaal shirt op het veld en was daardoor zichtbaar aangedaan én verrast.

Warleson wordt verrast door vrouw en kinderen

“Ik wist helemaal niet dat dat zou gebeuren. Mijn vrouw zei dat ze niet naar de wedstrijd zou komen. Dat was dus wel een leuke verrassing." Daarna ging de focus meteen op de moeilijke wedstrijd die het tegen Dender zou worden.

Winst was het belangrijkste, al is het maar om naar volgend seizoen toe te leren om resultaten te halen om niet opnieuw onderaan te verzeilen. "We wilden absoluut winnen. Dat het niet onze beste wedstrijd was? Dat kan me eigenlijk niet schelen. Winnen is het belangrijkste."

Cercle Brugge bracht voetballend te weinig

Ook coach Lars Friis reageerde op de webstek van de Vereniging: “Voetballend brachten wij van onze kant te weinig. Over sommige fases was ik wel tevreden, maar over grote delen van de match speelden we te traag."



“Uiteindelijk zijn we natuurlijk wel blij met de zege. Dat moeten we zijn, want dat is te weinig gebeurd dit seizoen”, sloot de trainer af. "Dender is gewoon een lastige ploeg om tegen te spelen." Het werk richting volgend seizoen kan stilaan beginnen.