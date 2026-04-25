Warleson wordt verrast door vrouw en kinderen: "Ze had nochtans iets anders gezegd"

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Cercle Brugge heeft de leiding opnieuw in handen genomen in de Relegation Play-offs. Bovendien was er ook goed nieuws voor doelman Warleson, die in de bloemetjes werd gezet én de optie in zijn contract zag worden gelicht.

Doelman Warleson werd voor de aftrap in de bloemetjes gezet voor zijn 100ste wedstrijd voor Cercle Brugge. Hij kreeg van zijn vrouw en kinderen een speciaal shirt op het veld en was daardoor zichtbaar aangedaan én verrast.

“Ik wist helemaal niet dat dat zou gebeuren. Mijn vrouw zei dat ze niet naar de wedstrijd zou komen. Dat was dus wel een leuke verrassing." Daarna ging de focus meteen op de moeilijke wedstrijd die het tegen Dender zou worden.

Winst was het belangrijkste, al is het maar om naar volgend seizoen toe te leren om resultaten te halen om niet opnieuw onderaan te verzeilen. "We wilden absoluut winnen. Dat het niet onze beste wedstrijd was? Dat kan me eigenlijk niet schelen. Winnen is het belangrijkste."

Cercle Brugge bracht voetballend te weinig

Ook coach Lars Friis reageerde op de webstek van de Vereniging: “Voetballend brachten wij van onze kant te weinig. Over sommige fases was ik wel tevreden, maar over grote delen van de match speelden we te traag."


“Uiteindelijk zijn we natuurlijk wel blij met de zege. Dat moeten we zijn, want dat is te weinig gebeurd dit seizoen”, sloot de trainer af. "Dender is gewoon een lastige ploeg om tegen te spelen." Het werk richting volgend seizoen kan stilaan beginnen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 3
Play-off 3 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Cercle Brugge
FCV Dender EH
Lars Friis
Warleson

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge 2-1 FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Westerlo - Antwerp: 0-3 TIGERMANIA TIGERMANIA over Bij Dender is vertrouwen groot: "Ik zag de wedstrijd tussen Patro en Beerschot" TIGERMANIA TIGERMANIA over "Einde van een cyclus": verhaal van Club Brugge in Jupiler Pro League is voorbij Allé Maurice Allé Maurice over KRC Genk - Standard: 1-1 UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over De nieuwe wind door Sclessin? Dit zeggen de details van Licentiecommissie over Standard Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Groot verschil in honger levert op: lijdensweg in Europe Play-offs duurt verder voor OH Leuven wittekoppeke wittekoppeke over KV Mechelen komt met leuk nieuws: contract tot 2028 voor ex-talent van Anderlecht Andreas2962 Andreas2962 over Jan Mulder gunt Union titel en haalt uit naar Club Brugge: "Wat ze met Hayen en Leko hebben gedaan ..." Pé_1 Pé_1 over Waar blijft Geoffry Hairemans? Joseph Oosting legt het uit Allez_jong_!_aub_vertel_meer.. Allez_jong_!_aub_vertel_meer.. over "Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved