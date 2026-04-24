Cercle zet Warleson in bloemetjes en licht zijn contract (en o ja, er werd gewonnen van Dender)

Cercle Brugge heeft vrijdagavond Dender opzijgezet (2-1). Het ging om een overbodige wedstrijd in de Relegation Play-offs. Het grootste nieuws van de avond, naast twee goals van Diakité, was dat de optie in het contract van doelman Warleson gelicht werd.

Eerste helft

Cercle Brugge had het in de openingsfase moeilijk tegen een gretig Dender, dat via Oratmangoen en Sambu het meeste initiatief toonde. Enkele vroege doelpogingen van de bezoekers werden echter telkens afgefloten voor buitenspel of eenvoudig geneutraliseerd door Warleson. Gaandeweg herstelde Cercle het evenwicht, al leverde het overwicht in balbezit aanvankelijk weinig echte dreiging op. Ngoura zorgde voor het eerste schot tussen de palen, maar Dietsch had geen moeite met zijn poging.

Rond het halfuur viel het spel plots open. Na een rommelige fase belandde de bal via Diop bij Oumar Diakité, die koelbloedig afrondde via de paal: 1-0. Dender reageerde meteen met enkele scherpe uitbraken, maar Warleson en Kakou hielden Acquah en Toshevski van de gelijkmaker. Aan de overkant bleef Cercle slordig in de passing, waardoor het moeilijk was om de voorsprong verder uit te diepen.

In de slotfase van de eerste helft kwam Dender nog het dichtst bij een doelpunt. Marijnissen kopte een hoekschop van Gonçalves net voorlangs en even later moest Acquah met een stevige sliding voorkomen dat Van der Bruggen kon uithalen, al raakte hij daarbij ongelukkig diens enkel. Na een korte blessurebehandeling en een laatste afzwaaier van Gonçalves floot de scheidsrechter voor de rust, met Cercle dat een krappe voorsprong verdedigde.

Tweede helft

Cercle en Dender begonnen de tweede helft met frisse wissels, maar het waren de bezoekers die het scherpst uit de kleedkamer kwamen. Acquah dwong Warleson meteen tot een stevige vuistenparade en even later moest de doelman opnieuw attent zijn bij een lange aanval van Dender. Cercle probeerde via ingestudeerde hoekschopvarianten gevaar te creëren, maar zonder succes. Aan de overkant ontsnapte de thuisploeg wanneer Diakité een lob tegen de paal zag belanden, al stond hij daarbij wel buitenspel.

Rond het uur volgde een hele reeks wissels aan beide kanten, waarna Cercle plots opnieuw efficiënt toesloeg. Na balverovering van Diaby legde Ibrahim Diakité de bal klaar voor Oumar Diakité, die zich knap wegdraaide en de 2-0 in de linkerhoek plaatste. Dender reageerde meteen en bleef dreigen via Berte, die eerst naast kopte en later zelfs de paal trof op een vrije trap van Gonçalves. Cercle kreeg via Kakou nog een kans om de wedstrijd te beslissen, maar zijn schot vloog hoog over.





In de slotfase duwde Dender door en dat leverde uiteindelijk de verdiende aansluitingstreffer op. Een lage voorzet van Sambu werd door Kakou weggewerkt in de voeten van Viltard, die beheerst de 2-1 binnen schoof. De bezoekers bleven drukken, maar Cercle hield stand ondanks enkele hachelijke momenten en afgeblokte schoten. Dietsch moest nog een botsende poging van Jurado pakken, maar verder kwam Dender niet meer. Na vijf minuten extra tijd mocht Cercle opgelucht ademhalen met een nipte overwinning.

Optie van contract Warleson gelicht

Voor de wedstrijd werd doelman Warleson nog in de bloemetjes gezet voor zijn honderdste wedstrijd voor Cercle Brugge. Meteen raakte ook bekend dat de optie in zijn contract gelicht werd. Hij blijft tot juni 2027 aan boord bij de Vereniging.