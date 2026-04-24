Fikse meevaller, maar ook grote tegenslag voor KRC Genk en Nicky Hayen

KRC Genk speelt zaterdag tegen Standard. Kos Karetsas is opnieuw van de partij, maar kapitein Bryan Heynen blesseerde zich dan weer op training.

Kos Karetsas is opnieuw van de partij bij KRC Genk, al valt het natuurlijk af te wachten of hij al wedstrijdfit is na slechts een kleine aanwezigheid op training.

Een groter probleem komt van de aanvoerder van de Limburgers. “Bryan Heynen blesseerde zich aan de voet na een contact op training”, aldus Nicky Hayen op zijn persconferentie, geciteerd door Het Belang van Limburg.

Voorlopig is er nog geen duidelijkheid of Heynen speelklaar geraakt zaterdag. “Het is nog wachten op het medisch bulletin, daarna zullen we kunnen inschatten of hij al dan niet inzetbaar is tegen Standard.”

KRC Genk wil graag opnieuw aanknopen met de overwinning. Daarvoor was de match tegen Charleroi volgens Hayen er wel eentje die voor vertrouwen zorgde.



“Ik zag niet alleen goed voetbal, maar ook heel veel energie en intensiteit. De data vertellen dat die match op dat vlak in de top vijf thuishoort. Het zegt alles over de wil die aanwezig is om vol voor dat Europees ticket te gaan”, besluit hij.