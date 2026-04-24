Ex-topschutter JPL zet de deur wagenwijd open voor... Standard: "Ja, dat zou ik wel willen"

Ex-topschutter JPL zet de deur wagenwijd open voor... Standard: "Ja, dat zou ik wel willen"
Hugo Cuypers genoot zijn opleiding bij Standard, maar kreeg nooit de kans om voor de hoofdmacht uit te komen. Een droom die hij nog vóór het einde van zijn carrière wil waarmaken.

In februari 2024 ruilde Hugo Cuypers KAA Gent voor Chicago Fire in de MLS, voor elf miljoen euro. Een verrassende transfer op dat moment, want de spits was in 2022-2023 met 27 goals topschutter in onze competitie en leek klaar voor een stap naar een van de vijf grote Europese competities.

Aan de overkant van de Atlantische Oceaan staat de geboren Luikenaar intussen aan 37 doelpunten in 75 wedstrijden. Ook dit seizoen is hij sterk gestart met zes goals in zijn eerste vijf matchen. Met die prestaties hoopte hij te profiteren van de blessure van Romelu Lukaku en de mindere vorm van Loïs Openda om eindelijk zijn debuut bij de Rode Duivels te maken, maar zover kwam het niet.

De trein van de nationale ploeg lijkt mogelijk definitief vertrokken voor Hugo Cuypers. Daarnaast wil hij voor het einde van zijn carrière nog een andere droom waarmaken: spelen voor Standard.

Hugo Cuypers wil voor het einde van zijn carrière bij Standard spelen

"Ik zou dat graag willen. Maar ik heb intussen geleerd — zonder dat de koppen van zo'n interview verdraaid worden — dat er zóveel elementen moeten kloppen voor een transfer er komt. Toen ik op de academy zat, reed ik elke dag met de schoolbus langs Sclessin, en ik heb er nog nooit gespeeld", vertelde de 29-jarige goalgetter bij RTL Sports.

Cuypers, die aan de oevers van de Maas werd opgeleid, zou graag minstens één seizoen op het veld van Sclessin staan als speler. Dan moet Standard wel kunnen meegaan in zijn marktwaarde (vandaag 9 miljoen euro) én zijn loon. Met andere woorden: de club uit Luik zal opnieuw naar de Belgische top moeten opschuiven.

"Eerst en vooral hoop ik dat Standard er weer bovenop komt. Dat is mijn eerste wens. En of ik uiteindelijk het shirt zal dragen? We zullen zien", besloot Hugo Cuypers. Een boodschap die toch klinkt als een open deur én een duidelijke knipoog richting Marc Wilmots.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentale voordeel weer bij Club Brugge? Dit denkt Van De Perre ervan

Mentale voordeel weer bij Club Brugge? Dit denkt Van De Perre ervan

12:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/04: tolaj

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/04: tolaj

12:00
Eindelijk de ideale match? 'Anderlecht volgt spits uit... derde klasse'

Eindelijk de ideale match? 'Anderlecht volgt spits uit... derde klasse'

12:00
1
Hein Vanhaezebrouck vindt het, maar krijgt Union daadwerkelijk te weinig respect? Analyse

Hein Vanhaezebrouck vindt het, maar krijgt Union daadwerkelijk te weinig respect?

11:40
3
"Wij zijn Anderlecht, geen klein ploegje": Adriano Bertaccini slaat met de vuist op tafel

"Wij zijn Anderlecht, geen klein ploegje": Adriano Bertaccini slaat met de vuist op tafel

11:20
5
"Hebben ze spijt?": Vanwesemael duidelijk na zege tegen Anderlecht

"Hebben ze spijt?": Vanwesemael duidelijk na zege tegen Anderlecht

10:45
3
Warme ontvangst voor Ivan Leko? Zo zien de fans van KAA Gent het

Warme ontvangst voor Ivan Leko? Zo zien de fans van KAA Gent het

08:00
2
Jan Vertonghen is bijzonder streng: "Veel spelers denken dat"

Jan Vertonghen is bijzonder streng: "Veel spelers denken dat"

10:30
Brecht Dejaegere weigert aanbieding van... Club Brugge

Brecht Dejaegere weigert aanbieding van... Club Brugge

10:15
'Opvallende nieuwe verdediger in beeld bij RSC Anderlecht'

'Opvallende nieuwe verdediger in beeld bij RSC Anderlecht'

10:00
🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto

🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto

08:40
36
Jason van Duiven scoort voor Lommel, maar is veel blijer met wat anders

Jason van Duiven scoort voor Lommel, maar is veel blijer met wat anders

09:45
Geen bekerfinale op televisie: dit bedrag wou DAZN opstrijken

Geen bekerfinale op televisie: dit bedrag wou DAZN opstrijken

09:30
3
Opmerkelijk! Trainers die promoveren naar JPL nog altijd niet zeker van aan te blijven

Opmerkelijk! Trainers die promoveren naar JPL nog altijd niet zeker van aan te blijven

09:15
Twee doelpunten die bijna 100% made in de Pro League zijn: Bayern kent zijn tegenstander in de bekerfinale

Twee doelpunten die bijna 100% made in de Pro League zijn: Bayern kent zijn tegenstander in de bekerfinale

09:00
1
📷 Van 200.000 tot 3,5 miljoen euro: Standard verlengt contract van steunpilaar in de verdediging

📷 Van 200.000 tot 3,5 miljoen euro: Standard verlengt contract van steunpilaar in de verdediging

21:40
2
📷 Voetbalicoon moet drie jaar naar de cel voor verkrachting

📷 Voetbalicoon moet drie jaar naar de cel voor verkrachting

08:20
🎥 Goto geeft Anderlecht een duidelijk antwoord over zijn toekomst na uitbundige viering

🎥 Goto geeft Anderlecht een duidelijk antwoord over zijn toekomst na uitbundige viering

07:20
14
The Roef is on fire (en deze tien mogen er ook bij!)

The Roef is on fire (en deze tien mogen er ook bij!)

06:00
Ondanks late gelijkmaker van Beerschot: Patro spreekt klare taal voor terugmatch

Ondanks late gelijkmaker van Beerschot: Patro spreekt klare taal voor terugmatch

07:40
Bye bye Anderlecht: 'Thorgan Hazard heeft nieuwe club gevonden'

Bye bye Anderlecht: 'Thorgan Hazard heeft nieuwe club gevonden'

07:00
14
'Ploeg uit Premier League aast op Godts: in dit geval stemt Ajax in'

'Ploeg uit Premier League aast op Godts: in dit geval stemt Ajax in'

06:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04: Seys - Mbemba Mangulu

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04: Seys - Mbemba Mangulu

23:00
Dominant STVV neemt scalp van zwak Anderlecht en behoudt derde plaats

Dominant STVV neemt scalp van zwak Anderlecht en behoudt derde plaats

22:39
'Club Brugge wil Seys niet kwijt, maar plakt wel transfersom op zijn hoofd'

'Club Brugge wil Seys niet kwijt, maar plakt wel transfersom op zijn hoofd'

23:00
1
Degryse denkt te weten waarom Leko niet te genieten is

Degryse denkt te weten waarom Leko niet te genieten is

22:00
3
Wie zette een eerste stap naar de JPL? Dit zijn de uitslagen uit de Promotion Play-offs

Wie zette een eerste stap naar de JPL? Dit zijn de uitslagen uit de Promotion Play-offs

22:23
Langverwachte terugkeer bij Standard voor verplaatsing naar Genk

Langverwachte terugkeer bij Standard voor verplaatsing naar Genk

17:00
1
Olivier Deschacht legt de enige waarheid over Yari Verschaeren op tafel

Olivier Deschacht legt de enige waarheid over Yari Verschaeren op tafel

21:00
7
Reglementen gedoe rond een lidwoord? "Pro League langs alle kanten beschermd en dat moet stoppen"

Reglementen gedoe rond een lidwoord? "Pro League langs alle kanten beschermd en dat moet stoppen"

20:40
3
Italiaans minister spreekt klare taal om alsnog af te reizen naar het WK

Italiaans minister spreekt klare taal om alsnog af te reizen naar het WK

21:20
7
De metamorfose werkt bij Bertaccini: "Die zie je niet meer terug"

De metamorfose werkt bij Bertaccini: "Die zie je niet meer terug"

19:40
Ex-Rode Duivel Steven Defour krijgt opnieuw straf van politierechtbank na 13 keer dezelfde overtreding

Ex-Rode Duivel Steven Defour krijgt opnieuw straf van politierechtbank na 13 keer dezelfde overtreding

17:20
4
Wie verwacht Dender in barrages: Club Luik, Patro, Beerschot of Lommel?

Wie verwacht Dender in barrages: Club Luik, Patro, Beerschot of Lommel?

20:20
Sportief directeur van Beerschot wil één ding kwijt over de arbitrage in 1B

Sportief directeur van Beerschot wil één ding kwijt over de arbitrage in 1B

20:00
9
Jonge Duivel en ex-Anderlecht-speler maakt zijn profdebuut in de MLS tegen René Weiler

Jonge Duivel en ex-Anderlecht-speler maakt zijn profdebuut in de MLS tegen René Weiler

18:20

Meer nieuws

Major League Soccer

 Speeldag 9
Toronto FC Toronto FC 3-3 Philadelphia Union Philadelphia Union
New York Red Bulls New York Red Bulls 4-4 D.C. United D.C. United
New York City FC New York City FC 4-4 FC Cincinnati FC Cincinnati
Orlando City Orlando City 4-1 Charlotte FC Charlotte FC
Atlanta United FC Atlanta United FC 1-2 New England Revolution New England Revolution
FC Dallas FC Dallas 0-1 Minnesota United Minnesota United
Houston Dynamo Houston Dynamo 1-0 San Diego Zest FC San Diego Zest FC
Real Salt Lake Real Salt Lake 0-2 Inter Miami CF Inter Miami CF
Columbus Crew Columbus Crew 2-1 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy
Los Angeles FC Los Angeles FC 0-0 Colorado Rapids Colorado Rapids
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 5-1 Austin FC Austin FC

