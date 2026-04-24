Ex-topschutter JPL zet de deur wagenwijd open voor... Standard: "Ja, dat zou ik wel willen"

Hugo Cuypers genoot zijn opleiding bij Standard, maar kreeg nooit de kans om voor de hoofdmacht uit te komen. Een droom die hij nog vóór het einde van zijn carrière wil waarmaken.

In februari 2024 ruilde Hugo Cuypers KAA Gent voor Chicago Fire in de MLS, voor elf miljoen euro. Een verrassende transfer op dat moment, want de spits was in 2022-2023 met 27 goals topschutter in onze competitie en leek klaar voor een stap naar een van de vijf grote Europese competities.

Aan de overkant van de Atlantische Oceaan staat de geboren Luikenaar intussen aan 37 doelpunten in 75 wedstrijden. Ook dit seizoen is hij sterk gestart met zes goals in zijn eerste vijf matchen. Met die prestaties hoopte hij te profiteren van de blessure van Romelu Lukaku en de mindere vorm van Loïs Openda om eindelijk zijn debuut bij de Rode Duivels te maken, maar zover kwam het niet.

De trein van de nationale ploeg lijkt mogelijk definitief vertrokken voor Hugo Cuypers. Daarnaast wil hij voor het einde van zijn carrière nog een andere droom waarmaken: spelen voor Standard.

"Ik zou dat graag willen. Maar ik heb intussen geleerd — zonder dat de koppen van zo'n interview verdraaid worden — dat er zóveel elementen moeten kloppen voor een transfer er komt. Toen ik op de academy zat, reed ik elke dag met de schoolbus langs Sclessin, en ik heb er nog nooit gespeeld", vertelde de 29-jarige goalgetter bij RTL Sports.

Cuypers, die aan de oevers van de Maas werd opgeleid, zou graag minstens één seizoen op het veld van Sclessin staan als speler. Dan moet Standard wel kunnen meegaan in zijn marktwaarde (vandaag 9 miljoen euro) én zijn loon. Met andere woorden: de club uit Luik zal opnieuw naar de Belgische top moeten opschuiven.





"Eerst en vooral hoop ik dat Standard er weer bovenop komt. Dat is mijn eerste wens. En of ik uiteindelijk het shirt zal dragen? We zullen zien", besloot Hugo Cuypers. Een boodschap die toch klinkt als een open deur én een duidelijke knipoog richting Marc Wilmots.