Wie zette een eerste stap naar de JPL? Dit zijn de uitslagen uit de Promotion Play-offs

Vanavond werden de eerste twee heenwedstrijden afgewerkt van de Promotion Play-offs. Maandagavond volgen de terugmatchen van deze eerste ronde.

Vier ploegen maken nog kans op de promotie naar de Jupiler Pro League. Daarvoor worden eerst de Promotion Play-offs gespeeld. De winnaar daarvan speelt barrages tegen Dender.

Dit zijn de uitslagen en de doelpuntenmakers van de vanavond gespeelde wedstrijden in de heenronde van de halve finales:

Lommel – FC Luik 3-0

Al na een kwartier spelen stond de thuisploeg op een dubbele voorsprong, na doelpunten van Lucas Schoofs en Jason van Duiven. Sam de Grand maakte er vlak na de rust 3-0 van. Daar bleef het uiteindelijk ook bij.

Patro Eisden – Beerschot 1-1

Jordan Renson knalde in de achttiende minuut Patro Eisden op voorsprong. Enkele minuten later kreeg coach Stijnen geel voor protest. Beerschot moest wachten tot de derde minuut van de extra tijd van de tweede helft om de bordjes via Brahic in evenwicht te brengen.

De terugwedstrijden worden op maandag afgewerkt. De volgende ronde is in principe gepland op 2 en 9 mei. De barrages tegen Dender staan op 17 en 23 mei gepland.