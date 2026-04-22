Radja Nainggolan ziet maar één trainer voor Anderlecht: "Met de spelers die de club heeft..."

Blijft Jérémy Taravel ook volgend seizoen T1 van Anderlecht? Radja Nainggolan ziet alvast een ideale opvolger voor hem.

Radja Nainggolan heeft nooit een blad voor de mond genomen; dat was dan ook de aanleiding om zijn podcast 'Ongefilterd' te lanceren. In de meest recente aflevering heeft hij het over de situatie bij Anderlecht. In plaats van Taravel ziet hij liever een trainer met meer ervaring voor paars-wit.

Volgens hem springt er één naam uit: "Als ik aan het roer van Anderlecht stond, gaf ik de touwtjes aan Wouter Vrancken", zegt hij zonder omwegen. "Puur om zijn voetbalinhoudelijke kwaliteiten. Met de spelers waarover Anderlecht beschikt, denk ik dat zo'n trainer daar kan slagen."

Olivier Deschacht sceptisch op één punt

Wouter Vrancken heeft zijn reputatie opgekrikt bij Sint-Truiden: aantrekkelijk voetbal, resultaten en individuele progressie hebben de Kanaries getransformeerd, die een jaar geleden nog in de play-downs zaten.

Olivier Deschacht twijfelt toch om vol voor Vrancken te gaan. Dat staat los van de kwaliteiten en het kunnen van Vrancken. Maar hij weet goed hoe de zaken werken in het Lotto Park.



"Hij heeft eerder een negatief imago. Supporters gaan zeggen: 'Het heeft niet gewerkt bij Genk, het heeft niet gewerkt bij Gent'", legt hij uit. Trainer zijn van Anderlecht is zeker niet hetzelfde als trainer zijn van STVV. Is het de moeite waard? Dat zal aan de toekomstige sportief directeur zijn om te beslissen."