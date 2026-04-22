Radja Nainggolan ziet maar één trainer voor Anderlecht: "Met de spelers die de club heeft..."

Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4345

Blijft Jérémy Taravel ook volgend seizoen T1 van Anderlecht? Radja Nainggolan ziet alvast een ideale opvolger voor hem.

Radja Nainggolan heeft nooit een blad voor de mond genomen; dat was dan ook de aanleiding om zijn podcast 'Ongefilterd' te lanceren. In de meest recente aflevering heeft hij het over de situatie bij Anderlecht. In plaats van Taravel ziet hij liever een trainer met meer ervaring voor paars-wit.

Volgens hem springt er één naam uit: "Als ik aan het roer van Anderlecht stond, gaf ik de touwtjes aan Wouter Vrancken", zegt hij zonder omwegen. "Puur om zijn voetbalinhoudelijke kwaliteiten. Met de spelers waarover Anderlecht beschikt, denk ik dat zo'n trainer daar kan slagen."

Olivier Deschacht sceptisch op één punt

Wouter Vrancken heeft zijn reputatie opgekrikt bij Sint-Truiden: aantrekkelijk voetbal, resultaten en individuele progressie hebben de Kanaries getransformeerd, die een jaar geleden nog in de play-downs zaten.

Olivier Deschacht twijfelt toch om vol voor Vrancken te gaan. Dat staat los van de kwaliteiten en het kunnen van Vrancken. Maar hij weet goed hoe de zaken werken in het Lotto Park.


"Hij heeft eerder een negatief imago. Supporters gaan zeggen: 'Het heeft niet gewerkt bij Genk, het heeft niet gewerkt bij Gent'", legt hij uit. Trainer zijn van Anderlecht is zeker niet hetzelfde als trainer zijn van STVV. Is het de moeite waard? Dat zal aan de toekomstige sportief directeur zijn om te beslissen."

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 20:30 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 20:30 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 23/04 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 24/04 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Johnnie Walker Johnnie Walker over Club Brugge - KV Mechelen: - Venom#13 Venom#13 over Union SG - KAA Gent: - Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over OH Leuven blijft gefrustreerd achter en ziet af: "Dat is echt een probleem" Johnnie Walker Johnnie Walker over Is dertig miljoen euro niet meer genoeg? 'Steenrijke club meldt zich bij Club Brugge voor Christos Tzolis' Impala Impala over Toch een verlengd verblijf bij Antwerp? Matchwinnaar Scott spreekt zich uit over zijn toekomst JaKu JaKu over Serie A in rep en roer: 'Zeventig profvoetballers van Italiaanse topclubs verdacht van deelname aan illegale seksfeestjes' Goro Goro over Nainggolan heeft een heel duidelijke boodschap voor de fans van Patro Eisden Joe Joe over Radja Nainggolan ziet maar één trainer voor Anderlecht: "Met de spelers die de club heeft..." Noobjectivepress Noobjectivepress over De miljoenen stromen binnen bij RSC Anderlecht: 'Premier League en Bundesliga roeren zich' Christophe De Geyter Christophe De Geyter over OFFICIEEL KAA Gent zet samenwerking met speler stop Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved