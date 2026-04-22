Is dertig miljoen euro niet meer genoeg? 'Steenrijke club meldt zich bij Club Brugge voor Christos Tzolis'

Christos Tzolis is één van de spelers van Club Brugge die gelinkt wordt aan een zomertransfer. Newcastle United heeft de Griek op de verlanglijst gezet.

Newcastle United bereidt zich voor op een vertrek van Anthony Gordon. Laatstgenoemde staat in de nadrukkelijke belangstelling van Bayern München.

The Magpies zien in Christos Tzolis dé ideale vervanger voor Gordon. De Engelse media weten dat Newcastle informeel al heeft gepolst bij Club Brugge naar de voorwaarden.

Newcastle United zit op een berg geld

Hét voordeel voor blauw-zwart: sinds de overname van Newcastle door Public Investment Fund zitten The Magpies op een berg geld. En de club kijkt niet op een miljoentje meer of minder.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Tzolis op dertig miljoen euro. De Engelse interesse in het algemeen - ook Aston Villa, Tottenham Hotspur en Manchester United hebben interesse - én de interesse van Newcastle in het bijzonder maakt het héél interessant.

Rinkelt de kassa in het Jan Breydelstadion deze zomer? Dat is een zekerheid. Maar Newcastle kan ervoor zorgen dat er een pak meer miljoenen euro's op de rekening komen dan aanvankelijk begroot.

