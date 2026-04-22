Manuel Gonzalez
Is dertig miljoen euro niet meer genoeg? 'Steenrijke club meldt zich bij Club Brugge voor Christos Tzolis'
Christos Tzolis is één van de spelers van Club Brugge die gelinkt wordt aan een zomertransfer. Newcastle United heeft de Griek op de verlanglijst gezet.

Newcastle United bereidt zich voor op een vertrek van Anthony Gordon. Laatstgenoemde staat in de nadrukkelijke belangstelling van Bayern München.

The Magpies zien in Christos Tzolis dé ideale vervanger voor Gordon. De Engelse media weten dat Newcastle informeel al heeft gepolst bij Club Brugge naar de voorwaarden.

Newcastle United zit op een berg geld

Hét voordeel voor blauw-zwart: sinds de overname van Newcastle door Public Investment Fund zitten The Magpies op een berg geld. En de club kijkt niet op een miljoentje meer of minder. 

Transfermarkt schat de marktwaarde van Tzolis op dertig miljoen euro. De Engelse interesse in het algemeen - ook Aston Villa, Tottenham Hotspur en Manchester United hebben interesse - én de interesse van Newcastle in het bijzonder maakt het héél interessant.

Rinkelt de kassa in het Jan Breydelstadion deze zomer? Dat is een zekerheid. Maar Newcastle kan ervoor zorgen dat er een pak meer miljoenen euro's op de rekening komen dan aanvankelijk begroot.
 

LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Vanaken en Tresoldi in de basis, Onyedika start op de bank

LIVE: Union SG - KAA Gent, de opstellingen

Staat Cristiano Ronaldo binnenkort met zijn zoon op het veld? 'Deze club wil Cristiano Junior een kans geven in A-kern'

Lucky Number Seven? Deze zeven héél straffe stoten heeft Vincent Kompany verwezenlijkt bij Bayern München

Verdedigen als kinderen? Vanderbiest spreekt klare taal over kritiek

Radja Nainggolan ziet maar één trainer voor Anderlecht: "Met de spelers die de club heeft..."

Vanhaezebrouck en Dierckx laten zich uit over situatie Kanga: "Ze willen strijders en krijgers"

Serie A in rep en roer: 'Zeventig profvoetballers van Italiaanse topclubs verdacht van deelname aan illegale seksfeestjes'

'Bakayoko open voor transfer naar Premier League: dit is de afkoopsom'

KRC Genk is gewaarschuwd: "Willen ons absoluut kwalificeren voor Europees voetbal"

Na incident in kleedkamer: keert Tolu Arokodare terug naar Jupiler Pro League?

OFFICIEEL Club uit de Challenger Pro League neemt afscheid van kapitein

Toch een verlengd verblijf bij Antwerp? Matchwinnaar Scott spreekt zich uit over zijn toekomst

OH Leuven blijft gefrustreerd achter en ziet af: "Dat is echt een probleem"

Ligt het aan Anderlecht of aan Bertaccini? Luc Nilis maakt rekening van spits

📷 'Uit beeld bij Rode Duivels: club uit Serie A heeft miljoenen klaar voor Belg'

Union SG doet wat Bart Verhaeghe heel graag wil bij Club Brugge

De underdog van de Europe Play-offs? Charleroi-coach Kohnen houdt ambitie levend

Nainggolan heeft een heel duidelijke boodschap voor de fans van Patro Eisden

Steven Defour wijst transfer van Genksterkhouder af: "Hoger mikken"

OFFICIEEL KAA Gent zet samenwerking met speler stop

Westerlo-coach Issame Charaï haalt na zege in Leuven vooral één speler naar voren

FC Luik begint te dromen van 1A: maar is dat echt een goed idee?

🎥 Bekijk de beelden: moest doelman Leysen van OHL hiervoor rood krijgen?

WK-droom voorbij? Mogelijk nieuwe blessure voor Romelu Lukaku

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/04: Lambert

Sporting Hasselt krijgt ferme boost voor cruciale titelwedstrijd

LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Herpakt blauw-zwart zich in eigen huis?

Club Brugge zet jonge helden van Club NXT in de schijnwerpers na historisch parcours

OFFICIEEL: KV Kortrijk rondt definitieve transfer af voor terugkeer naar de JPL

🎥 Was het nu strafschop of niet voor Standard? Hoofdrolspeler legt het uit

Mag hij coachen tegen Patro? Messoudi kent zijn schorsing na 'bedreiging' van arbitrage

RSCA staat op kruispunt: wordt dit opnieuw een kopie van vorig seizoen?

Pep Guardiola komt met opvallende voorspelling over toekomst van Vincent Kompany

Genk morst opnieuw punten: Daan Heymans kijkt eerst naar zichzelf

Voetbal Vlaanderen zegt voluit nee tegen voorstel van Pro League over U23-ploegen

