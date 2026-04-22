Toch een verlengd verblijf bij Antwerp? Matchwinnaar Scott spreekt zich uit over zijn toekomst

De Europe Play-offs liggen Christopher Scott duidelijk goed. De 23-jarige Duitser scoorde twee keer tegen Standard, maar over zijn toekomst bij Antwerp is er nog onduidelijkheid.

Uitstekende vorm Scott komt net op tijd

Na een doelpunt tegen Racing Genk en een assist tegen OH Leuven heeft Christopher Scott met twee doelpunten Antwerp de volle buit bezorgd tegen Standard. De Duitser zit zo in uitstekende vorm de laatste weken.

En dat komt misschien wel net op tijd. Eind juni loopt het contract van Scott af bij Antwerp, die in juli 2022 overkwam van Bayern München voor zo'n 1,4 miljoen euro. Maar zich echt doorzetten lukte Scott nog niet echt.

De marktwaarde van Scott is dan ook teruggezakt naar zo'n 1 miljoen euro volgens Transfermarkt, al is dat wel het dubbele van een jaar geleden. Al lijkt de kans klein dat Antwerp nog iets aan hem zal verdienen.

Scott speelt voor een nieuw contract

Want het aflopende contract van Scott wordt wellicht niet meer verlengd. "Van Antwerp heb ik nog maar weinig gehoord, maar da’s oké zo", zegt Scott bij Gazet van Antwerpen. Hij focust zich nu op de rest de play-offs.

Als Scott zijn vorm doortrekt de komende maand, kan er misschien toch nog iets uit de bus vallen. Want Scott tekende nog geen nieuw contract bij een andere club. "Dat is niet het geval, neen. Mijn toekomst ligt open."