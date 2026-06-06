Eden Hazard doet opvallende bekentenis over Rode Duivels: "De mensen weten dat niet"

Eden Hazard is ondertussen al even voetballer af, maar onze landgenoot kwam tijdens de wedstrijd tegen Tunesië nog eens een kijkje nemen. Hij is niet betrokken bij de nationale ploeg, maar geeft wel aan dat hij achter de schermen zijn rol gespeeld heeft.

Eden Hazard (35) is een van de beste voetballers die ons land ooit heeft gekend. Hij bouwde een indrukwekkende clubcarrière uit bij onder meer Lille en Chelsea. Bij Les Dogues won hij de dubbel, terwijl hij ook in Londen meerdere prijzen op de schouw zette.

126 caps

Over het Kanaal kregen ze maar niet genoeg van de weergaloze dribbels van onze landgenoot. Hazard was jarenlang ook een sterkhouder van de Rode Duivels. Hij speelde in totaal 126 keer voor ons land en scoorde daarin 33 goals.

Hij was een van de spilfiguren op het zeer succesvolle WK in 2018. Iedereen herinnert zich nog zijn wereldmatch tegen Brazilië, waarin de bal nog meer dan gewoonlijk aan een touwtje leek te hangen. Hazard is en blijft daardoor graag gezien in het Koning Boudewijnstadion.

Hazard vindt het een heel mooie generatie

"Ik was in België en de bondscoach had me gevraagd om even langs te komen. Dus ben ik gekomen", vertelde Hazard aan VTM, geciteerd door Het Nieuwsblad. "Ik heb de spelers niet gezien, ik ben net voor de aftrap toegekomen. Misschien zie ik ze na de match, misschien niet. Maar we praten veel aan de telefoon, dus dat zit goed."

Wat vindt Hazard van de huidige ploeg? "Dit is een heel mooie generatie, met een mix van ervaren spelers en jongeren en een coach met ervaring. We zullen zien hoe ver ze geraken op het WK, maar we wensen hen veel succes."





Hazard deed werk achter de schermen

Eden Hazard en bondscoach Rudi Garcia kennen elkaar van bij Lille. Garcia lanceerde Hazard als tiener in Noord-Frankrijk. Er deden daardoor even geruchten de ronde dat Hazard misschien wel eens een rol zou kunnen krijgen bij de bond.

"Ik heb vanalles gedaan, maar de mensen weten dat niet", blijft Hazard mysterieus. "Behind the scenes. Zeer belangrijk. Of ik naar de VS ga? Neen, ik blijf in Madrid."