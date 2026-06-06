Rode Duivel durft luidop te dromen: "Wereldkampioen!"

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Rode Duivel durft luidop te dromen: "Wereldkampioen!"

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De Rode Duivels hebben een uitstekende tweede generale repetitie achter de rug. Ze versloegen Tunesië met maar liefst 5-0 en stappen zo met een goed gevoel op het vliegtuig naar de Verenigde Staten. De goede prestatie tegen de Tunesiërs doet deze Rode Duivel alvast dromen van het allerhoogste.

De Duivels waren van bij de aftrap op de afspraak. Het leverde al meteen enkele kansjes op, maar het was wachten tot de 28e minuut om op het scorebord te raken. Het was Leandro Trossard die simpel binnentikte na een uitstekende actie van uitblinker Jérémy Doku.

Een goed gevoel

In de tweede helft brak de Tunesische weerstand volledig. Charles De Ketelaere, Kevin De Bruyne, Dodi Lukebakio en Nicolas Raskin ledigden de kelk tot op de bodem voor een tienkoppig Tunesië. De bezoekers kwamen daarbij wel agressief voor de dag.

Maar het belangrijkste: het gevoel zat uitstekend. Dat zag ook - oudgediende ondertussen - Thomas Meunier. "We hebben echt goed gespeeld", vertelde de rechtsachter aan VTM, geciteerd door Sporza.

Worden de Belgen wereldkampioen?

"Mijn gevoel is echt positief. Sommige jongens zijn op enkele jaren écht top geworden. Met zo'n ploeg, kunnen we écht een mooi parcours afleggen. Waar het eindigt? Wereldkampioen!", klonk het al grappend.

Het feit is dat als de Belgen zo voor de dag komen, ze zelfs een goede kans maken tegen sterkere landen. Er was intensiteit, druk op de bal en kwaliteit in balbezit. Er werden amper kansen weggegeven en ze scoorden zelf vijf goals. Bovendien deden de invallers hun duit in het zakje.

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Meer kwaliteit

Allemaal positieve zaken die de Belgen meenemen op het vliegtuig. En dat terwijl ze al een oefenduel hadden gewonnen tegen het grotere Kroatië. Zonder overmoedig te zijn: de groepsfase zou de Duivels géén problemen mogen opleveren.

Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland kunnen niet tippen aan de kwaliteit in de Belgische selectie. Als we daar ook nog eens een stevig groepsgevoel en intensiteit aan koppelen, zou het een mooi toernooi moeten worden voor de Duivels. Met een onwaarschijnlijke afloop als het van Thomas Meunier afhangt.

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