'Anderlecht klaar om te shoppen in La Liga en bereidt bod van 4 miljoen euro op ex-speler Antwerp voor'

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
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'Anderlecht klaar om te shoppen in La Liga en bereidt bod van 4 miljoen euro op ex-speler Antwerp voor'
Foto: © photonews
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Antoine Sibierski is nog altijd bezig om de ploeg van Anderlecht in het nieuwe seizoen vorm te geven. Een ex-speler van Antwerp zou ook kunnen passen in dat verhaal.

De speler in kwestie is Chidera Ejuke, de 28-jarige Nigeriaan die in het seizoen 2023-2024 door het Russische CSKA Moskou aan Antwerp werd uitgeleend. Na zijn huurperiode op de Bosuil liep het contract van Ejuke af en daarna zette hij de stap naar Sevilla. Zijn verblijf bij de Spaanse club is geen succes gebleken en nu lonkt weer een nieuwe bestemming.

Ejuke ligt wel nog een jaar onder contract. Op Transfermarkt zien we dat zijn marktwaarde onlangs gedaald is naar vier miljoen euro en Anderlecht zou bereid zijn om met een aanbieding aan dat bedrag te voldoen. Volgens de Spaanse sportsite Gol Digital verkeert Sevilla in een situatie waarin het spelers moet verkopen om financieel sterker te staan.

Liesblessure hinderde Ejuke in Sevilla

Volgens ditzelfde medium zou Anderlecht een bod voorbereiden van 3,5 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot 4 miljoen euro. Zijn eerste seizoen bij Sevilla was nog verdienstelijk, maar het afgelopen seizoen heeft Ejuke mede door een liesblessure zijn stempel niet kunnen drukken. Daardoor staat Sevilla er nu voor open om hem van de hand te doen.

Als de club uit La Liga niet voor deze optie kiest, riskeert het immers de kans dat Ejuke volgend jaar gratis naar buiten stapt. Een avontuur in Saoedi-Arabië behoorde recent naar verluidt ook nog tot de mogelijkheden, maar die optie is inmiddels afgeslagen. Afwachten maar of Anderlecht effectief overgaat tot het plaatsen van een bod.

Ex-speler Antwerp zou kunnen terugkeren naar België


Daarna moet blijken of Ejuke oren heeft naar een terugkeer naar België en een passage bij Anderlecht. De linksbuiten, die indien nodig ook als rechtsbuiten of spits kan fungeren, speelde 39 wedstrijden voor Antwerp. Ejuke kwam voor stamnummer 1 vijf keer tot scoren en gaf ook vier assists. Anderlecht zou ook denken aan Eric Smith als versterking.

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