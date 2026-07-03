Anderlecht denkt aan opvallende ex-speler van KAA Gent

Anderlecht speurt naar defensieve versterking en is volgens Hamburger Abendblatt uitgekomen bij Eric Smith. De 29-jarige Zweed van St. Pauli kent het Belgische voetbal al, maar paars-wit krijgt stevige concurrentie.

Volgens Hamburger Abendblatt kijkt Anderlecht naar Eric Smith. De 29-jarige Zweedse verdediger staat momenteel onder contract bij St. Pauli en zou deze zomer een interessante piste kunnen worden voor paars-wit.

Anderlecht zoekt nog versterking achterin en Smith past op papier in dat profiel. Hij is 1,92 meter groot, centraal inzetbaar en brengt heel wat ervaring mee. Zijn contract bij St. Pauli loopt nog tot juni 2027, waardoor een transfer wel een investering zou vragen. Transfermarkt schat zijn waarde op 5 miljoen euro.

Zweed kent Belgische competitie al

Smith kent het Belgische voetbal al. In 2018 verliet hij IFK Norrköping om bij KAA Gent te tekenen. Een echte doorbraak bij de Buffalo’s kwam er niet. Hij speelde uiteindelijk slechts drie wedstrijden voor Gent en werd uitgeleend aan Tromsø, Norrköping en St. Pauli.

Bij die laatste club vond hij wel zijn plek. St. Pauli nam hem in 2021 definitief over en sindsdien groeide hij uit tot een vaste waarde. Intussen staat zijn teller op 146 wedstrijden voor de Duitse club.

Vaste waarde bij St. Pauli en WK-ganger

Ook internationaal zette Smith recent een stap vooruit. In juni 2026 maakte hij zijn debuut voor Zweden. Hij werd ook opgenomen in de WK-selectie, al kwam hij daar niet in actie. Vier wedstrijden lang bleef hij op de bank.



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Concurrentie uit Italië en Engeland

Anderlecht is wel niet de enige club die zijn situatie volgt. Volgens Hamburger Abendblatt tonen ook Bologna, Burnley en Birmingham City interesse. Concrete biedingen liggen er voorlopig nog niet op tafel.

Voor paars-wit wordt het dus afwachten of het dossier echt op gang komt. Smith lijkt een ervaren en fysiek sterke optie, maar de concurrentie uit Italië en Engeland kan het bijzonder moeilijk maken. Dat beseffen ze bij Anderlecht.