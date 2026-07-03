Spanje bij topfavorieten eindwinst WK: ze hebben zelfs een scorende spits nu

Spanje heeft zonder problemen de achtste finales van het WK bereikt. La Roja rekende met duidelijke 3-0-cijfers af met Oostenrijk en had aan een uitblinkende Mikel Oyarzabal opnieuw zijn grote man.

De spits van Real Sociedad nam twee doelpunten voor zijn rekening en bewees nog maar eens dat Spanje wel degelijk over een efficiënte afwerker beschikt.

De Spanjaarden trokken van bij de aftrap het laken naar zich toe. Lamine Yamal zorgde al vroeg voor gevaar met een schot op doelman Alexander Schlager en claimde even later tevergeefs een strafschop. Oostenrijk kon daar voor rust amper iets tegenover zetten, op een gevaarlijke voorzet richting Michael Gregoritsch na.

De openingsgoal hing dan ook in de lucht. Eerst zag Marc Cucurella een treffer afgekeurd worden na een vermeende fout op de doelman, maar tien minuten voor de pauze was het alsnog raak. Na een knappe actie van Yamal legde Cucurella de bal panklaar voor Oyarzabal, die koel zijn derde doelpunt van het toernooi binnenwerkte.

Dominant Spanje

Ook na de rust bleef Spanje de bovenliggende ploeg. Oyarzabal en Rodri kwamen dicht bij een tweede treffer, terwijl Oostenrijk via invaller Sasa Kalajdzic een uitgelezen kopkans onbenut liet. Dat bleek een dure misser, want even later verdubbelde Pedro Porro de voorsprong met zijn eerste interlandgoal na een voorzet van Álex Baena.

Met die 2-0 was het verzet van Oostenrijk definitief gebroken. De ploeg van Ralf Rangnick slaagde er niet meer in om de Spaanse controle te doorbreken en creëerde nog nauwelijks gevaar. Stefan Posch kopte nog naast, maar verder kwam Oostenrijk niet.





In de slotfase zette Oyarzabal de kers op de taart met zijn tweede van de avond en de 3-0-eindstand. De spits zit zo al aan vier doelpunten op dit WK en bevestigt zijn uitstekende vorm. Spanje stoot overtuigend door naar de achtste finales, waar de winnaar van het duel tussen Portugal en Kroatië wacht.