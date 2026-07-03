Standard zet belangrijke stap richting overname

Giacomo Angelini en zijn team voeren steeds meer gesprekken om tot een overname van Standard te komen. Een korte stand van zaken.

We wisten het al: de overname van Standard zou een dossier van de lange adem worden. Giacomo Angelini heeft de tijd genomen om verschillende geschikte kandidaten te selecteren en werkt stap voor stap richting de ontknoping. De eigenaar van de Rouches heeft de voorbije maanden meerdere kandidaturen terzijde geschoven en was onverbiddelijk tegenover plannen om van Standard een satellietclub te maken, een optie waar aan de oevers van de Maas niemand van wil weten.

Zoals SudInfo schrijft, lopen de onderhandelingen momenteel verder met één voorkeurskandidaat die zich heeft kunnen onderscheiden uit drie projecten die enkele maanden geleden werden geselecteerd. Er zijn al tal van gesprekken gevoerd met de buitenlandse investeerders achter dit voorkeursproject, met als absolute prioriteit om geen nachtmerrie zoals die met 777 Partners meer te beleven. Een instap in het kapitaal via een minderheidsparticipatie zou daarom een eerste stap kunnen zijn, om wederzijds vertrouwen op te bouwen.

Standard blijft zijn schulden afbouwen

Wat de financiële balans betreft, noteert Standard op 30 juni een verlies van 9,16 miljoen euro. Dat is een daling met 38% in vergelijking met het vorige boekjaar. Bemoedigende signalen, maar het doel is nu om dat verlies tegen de volgende balans in 2027 terug te brengen tot 6 miljoen euro.

Tegelijkertijd heeft de club de eerste schijf van de terugkoop van zijn aandelen aan A-CAP betaald. Dat gaat om enkele miljoenen, met nog jaarlijkse schijven gepland tot 2029. Op die bedragen wordt geen rente aangerekend. De kredietlijn van 20 miljoen die A-CAP aan Standard heeft toegekend, gaat daarentegen wel gepaard met een rentevoet van 7%. Zoals gezegd, de schade die werd aangericht tijdens het bewind van 777 Partners zal niet op één dag uitgewist zijn.