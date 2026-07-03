Amerikaanse bondscoach doet opvallende uitspraak over Rode Duivels

De Rode Duivels nemen het in de achtste finales van het WK op tegen de Verenigde Staten. Mauricio Pochettino is onder de indruk van België en noemt de ploeg zelfs een kandidaat voor de eindwinst, maar de Amerikaanse bondscoach gelooft ook in een stunt.

De Rode Duivels wonnen deze week van Senegal na een weergaloze comeback. 0-2 achter, om dan in de slotfase nog verlengingen uit de brand te slepen en dankzij het laatste WK-doelpunt ooit door te stoten naar de volgende ronde.

België wacht duel met gastland VS

De volgende horde op het Wereldkampioenschap worden de Verenigde Staten. Zij haalden het met 2-0 van Bosnië-Herzegovina en staan zo ook in de achtste finales van het tornooi. Coach Mauricio Pochettino sprak na de overwinning van zijn land al kort over de clash met België.

"We hebben een paar minuten van die match gezien terwijl we van het hotel naar hier reden. Maar goed, in maart hebben we al tegen België gespeeld in Atlanta. We weten heel goed dat het een ploeg is met enorm veel kwaliteit", opende de Argentijn.

Pochettino looft kwaliteit van Rode Duivels

Hij ging nog verder met een opvallende uitspraak. "Voor mij was België voor de start van het WK al een van de kandidaten om het toernooi te winnen, en na een paar wedstrijden die ik gezien heb, vind ik dat nog altijd."

"Ongelooflijke kwaliteit, een geweldige coach", vindt Pochettino. "Ik ken die coach ook heel goed. Het wordt dus heel lastig. Voor ons draait het er natuurlijk om te blijven dromen, hard te blijven werken en te blijven strijden. In het voetbal is alles mogelijk als je erin gelooft, en wij zullen dat ook doen."





Toch beseft Pochettino dat de Verenigde Staten niet kansloos zijn. De Amerikaanse bondscoach gelooft dat zijn ploeg, met de steun van het thuispubliek, voor een nieuwe verrassing kan zorgen.

"Met alle respect voor België, en gesteund door onze fans in Seattle, denk ik dat we heel ambitieus kunnen zijn. Natuurlijk gaan we proberen de wedstrijd te winnen en door te stoten naar de volgende ronde. Maar om dat te doen, zullen we goed moeten spelen en het ook verdienen", besluit hij.