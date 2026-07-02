Meer langetermijnvisie dan bij Anderlecht? Edward Still zet meteen de toon

Edward Still gaf zijn eerste persconferentie van het nieuwe seizoen. Samen met Toni Turi liggen de ambities bij RAAL La Louvière steeds hoger. Aan de nieuwe coach om die ambities waar te gaan maken en er vol voor te gaan.

Deze zomer verwelkomt RAAL heel wat nieuwe gezichten, zowel in de spelersgroep als in de staf. Onder hen Edward Still, het nieuwe uithangbord van het project. Hij krijgt de zware taak om Frédéric Taquin op te volgen, die de Wolven van de Derde Amateurklasse naar de hoogste afdeling bracht.

"Ik was geraakt door de waarden van de club en heb snel beslist om bij het project aan te sluiten", legt Edward Still uit tijdens zijn persvoorstelling, geciteerd door Antenne Centre. "We willen ambitieus zijn, maar met veel nederigheid. We weten vanwaar we komen. We gaan harder werken dan de anderen om een voordeel te creëren." Dat weerspiegelt zich ook in de rekrutering: "We wilden bescheiden, hongerige spelers. Ze moeten in lijn liggen met de cultuur van de club."

RAAL wil een nieuw hoofdstuk beginnen zonder zijn identiteit te verloochenen

Of het nu over de mercato gaat of over de dagelijkse begeleiding van de groep, Edward Still omarmt zijn imago van 'data-trainer', ontstaan bij Charleroi en soms met enige scepsis bekeken: "Ik maakte deel uit van de eerste golf trainers die data konden benutten, en dat is een rijkdom. Hier is het de norm. Er zijn zelfs mensen die op dat vlak competenter zijn dan ik."

Zittend naast hem bevestigt CEO Toni Turi dat als RAAL al geen olie heeft, het wél ideeën heeft. Met welke ambities als doel? "We mikken op een plek tussen acht en twaalf op 18. We hebben transfersommen betaald, tussen 200.000 en 600.000 euro voor sommige spelers, en ons loonbudget verhoogd. Het moet aanslaan, en dat is Edwards taak", besluit hij. De oefenwedstrijden moeten daarbij helpen, te beginnen met de eerste van de zomer, gepland op zaterdag tegen Rochefort.