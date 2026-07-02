Meer langetermijnvisie dan bij Anderlecht? Edward Still zet meteen de toon

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Meer langetermijnvisie dan bij Anderlecht? Edward Still zet meteen de toon
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Edward Still gaf zijn eerste persconferentie van het nieuwe seizoen. Samen met Toni Turi liggen de ambities bij RAAL La Louvière steeds hoger. Aan de nieuwe coach om die ambities waar te gaan maken en er vol voor te gaan.

Deze zomer verwelkomt RAAL heel wat nieuwe gezichten, zowel in de spelersgroep als in de staf. Onder hen Edward Still, het nieuwe uithangbord van het project. Hij krijgt de zware taak om Frédéric Taquin op te volgen, die de Wolven van de Derde Amateurklasse naar de hoogste afdeling bracht.

"Ik was geraakt door de waarden van de club en heb snel beslist om bij het project aan te sluiten", legt Edward Still uit tijdens zijn persvoorstelling, geciteerd door Antenne Centre. "We willen ambitieus zijn, maar met veel nederigheid. We weten vanwaar we komen. We gaan harder werken dan de anderen om een voordeel te creëren." Dat weerspiegelt zich ook in de rekrutering: "We wilden bescheiden, hongerige spelers. Ze moeten in lijn liggen met de cultuur van de club."

RAAL wil een nieuw hoofdstuk beginnen zonder zijn identiteit te verloochenen

Of het nu over de mercato gaat of over de dagelijkse begeleiding van de groep, Edward Still omarmt zijn imago van 'data-trainer', ontstaan bij Charleroi en soms met enige scepsis bekeken: "Ik maakte deel uit van de eerste golf trainers die data konden benutten, en dat is een rijkdom. Hier is het de norm. Er zijn zelfs mensen die op dat vlak competenter zijn dan ik."

Zittend naast hem bevestigt CEO Toni Turi dat als RAAL al geen olie heeft, het wél ideeën heeft. Met welke ambities als doel? "We mikken op een plek tussen acht en twaalf op 18. We hebben transfersommen betaald, tussen 200.000 en 600.000 euro voor sommige spelers, en ons loonbudget verhoogd. Het moet aanslaan, en dat is Edwards taak", besluit hij. De oefenwedstrijden moeten daarbij helpen, te beginnen met de eerste van de zomer, gepland op zaterdag tegen Rochefort.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 2
Ligue 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
La Louvière

Meer nieuws

DONE DEAL: Anderlecht stelt ervaren verdediger voor

DONE DEAL: Anderlecht stelt ervaren verdediger voor

14:00
3
DONE DEAL: KV Mechelen strikt speler na zes jaar bij Club Brugge

DONE DEAL: KV Mechelen strikt speler na zes jaar bij Club Brugge

15:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/07: Mofokeng - Smith

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/07: Mofokeng - Smith

14:30
WK-LIVE 2/7: hommeles bij Senegal, Klopp bijna bondscoach?

WK-LIVE 2/7: hommeles bij Senegal, Klopp bijna bondscoach?

15:42
En nu, Garcia? "Puzzel van 1000 stukjes door kind op vloer geramd"

En nu, Garcia? "Puzzel van 1000 stukjes door kind op vloer geramd"

15:30
3
DONE DEAL: Union SG heeft WK-revelatie beet

DONE DEAL: Union SG heeft WK-revelatie beet

14:30
5
Het is menens: 'Nederlandse topclub komt zich plots mengen in debatten rond De Cat'

Het is menens: 'Nederlandse topclub komt zich plots mengen in debatten rond De Cat'

13:30
Rudi Garcia én sterspeler moeten het ontgelden

Rudi Garcia én sterspeler moeten het ontgelden

13:00
8
DONE DEAL: Belgische profclub haalt uit met komst jeugdproduct Antwerp

DONE DEAL: Belgische profclub haalt uit met komst jeugdproduct Antwerp

12:30
Analisten snappen het zelf niet meer: "Dit krijg je niet uitgelegd"

Analisten snappen het zelf niet meer: "Dit krijg je niet uitgelegd"

12:00
5
'Marc Overmars wil stunten met terugkeer van kampioenenmaker'

'Marc Overmars wil stunten met terugkeer van kampioenenmaker'

11:30
4
Opsteker voor Rode Duivels, analisten en coach zeer streng over rode kaart

Opsteker voor Rode Duivels, analisten en coach zeer streng over rode kaart

11:00
10
Analisten streng voor wereldtoppers: "Ze gaan de rekening gepresenteerd krijgen"

Analisten streng voor wereldtoppers: "Ze gaan de rekening gepresenteerd krijgen"

10:30
6
"Dit kan je niet analyseren, Rudi Garcia is El Loco vanaf nu"

"Dit kan je niet analyseren, Rudi Garcia is El Loco vanaf nu"

10:00
6
Nieuwe deal zo goed als rond: Club Brugge vangt vier miljoen euro

Nieuwe deal zo goed als rond: Club Brugge vangt vier miljoen euro

09:30
1
OFFICIEEL: Union Saint-Gilloise legt een van zijn talenten vast tot 2030

OFFICIEEL: Union Saint-Gilloise legt een van zijn talenten vast tot 2030

09:00
'Belg (ex- Club Brugge, genoemd bij Anderlecht) heel dicht bij Arsenal'

'Belg (ex- Club Brugge, genoemd bij Anderlecht) heel dicht bij Arsenal'

07:30
Onze punten voor de Rode Duivels tegen Senegal: eigenlijk was deze invaller de beste

Onze punten voor de Rode Duivels tegen Senegal: eigenlijk was deze invaller de beste

07:45
26
Rode Duivels kennen hun volgende tegenstander én krijgen enorme meevaller

Rode Duivels kennen hun volgende tegenstander én krijgen enorme meevaller

08:00
1
Sterkhouder Oranje compléét afgemaakt: "Staat te dekken als een oud wijf!"

Sterkhouder Oranje compléét afgemaakt: "Staat te dekken als een oud wijf!"

07:00
2
Penaltyfase Duivels zorgt voor ongeziene taferelen: "Nog nooit meegemaakt

Penaltyfase Duivels zorgt voor ongeziene taferelen: "Nog nooit meegemaakt

06:00
"De FIFA is corrupt" - Senegalese pers woedend, Youri Tielemans reageert op de controversiële fases

"De FIFA is corrupt" - Senegalese pers woedend, Youri Tielemans reageert op de controversiële fases

05:35
32
Amerikaanse journaliste schoffeert Bosnië en Herzegovina: "Zou het niet kunnen aanduiden op de kaart"

Amerikaanse journaliste schoffeert Bosnië en Herzegovina: "Zou het niet kunnen aanduiden op de kaart"

23:30
10
Romelu Lukaku maakte de juiste keuze en wordt heel emotioneel: hij legt uit Reactie

Romelu Lukaku maakte de juiste keuze en wordt heel emotioneel: hij legt uit

05:00
5
'Westerlo hapt toe en incasseert 4,5 miljoen'

'Westerlo hapt toe en incasseert 4,5 miljoen'

22:25
4
'PSG, Chelsea en Tottenham gelinkt aan topaanvaller uit Ligue 1'

'PSG, Chelsea en Tottenham gelinkt aan topaanvaller uit Ligue 1'

22:50
OFFICIEEL Westerlo neemt afscheid van sterkhouder

OFFICIEEL Westerlo neemt afscheid van sterkhouder

21:41
2
Westerlo blijft gaan en stelt nieuwe aanvaller voor

Westerlo blijft gaan en stelt nieuwe aanvaller voor

21:25
Deze WK-smaakmaker kan historisch record breken: "Fenomenaal!"

Deze WK-smaakmaker kan historisch record breken: "Fenomenaal!"

21:50
2
WK-LIVE 1/7: dit is de opstelling van de Rode Duivels tegen Senegal

WK-LIVE 1/7: dit is de opstelling van de Rode Duivels tegen Senegal

21:26
Rudi Garcia: genie of gezegend? Rudi Garcia spreekt over zijn wonderwissels

Rudi Garcia: genie of gezegend? Rudi Garcia spreekt over zijn wonderwissels

02:46
16
Vincent Kompany heeft WK-sensatie officieel beet met Bayern München

Vincent Kompany heeft WK-sensatie officieel beet met Bayern München

20:45
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 01/07: Bassette - Meunier - Biglia

Transfernieuws en Transfergeruchten 01/07: Bassette - Meunier - Biglia

19:00
Engeland overleeft Congolese goal en dankt Harry Kane

Engeland overleeft Congolese goal en dankt Harry Kane

20:15
🎥 IJskoude Tielemans na heldenrol: “Voor mij was dit zotter dan Japan" Reactie

🎥 IJskoude Tielemans na heldenrol: “Voor mij was dit zotter dan Japan"

01:41
13
'Ex-sensatie van Westerlo heeft PL-transfer beet'

'Ex-sensatie van Westerlo heeft PL-transfer beet'

19:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over "De FIFA is corrupt" - Senegalese pers woedend, Youri Tielemans reageert op de controversiële fases RememberLierse RememberLierse over Akkoord? Frank Boeckx zou Hans Vanaken opnieuw uit de ploeg halen FCB vo altijd FCB vo altijd over Romelu Lukaku maakte de juiste keuze en wordt heel emotioneel: hij legt uit FranskeVRooij FranskeVRooij over België - Senegal: 3-2 MALYNWA MALYNWA over DONE DEAL: KV Mechelen strikt speler na zes jaar bij Club Brugge Cerclist Cerclist over Analisten streng voor wereldtoppers: "Ze gaan de rekening gepresenteerd krijgen" TatstOn TatstOn over DONE DEAL: Anderlecht stelt ervaren verdediger voor FranskeVRooij FranskeVRooij over En nu, Garcia? "Puzzel van 1000 stukjes door kind op vloer geramd" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Rudi Garcia én sterspeler moeten het ontgelden Vital Verheyen Vital Verheyen over Opsteker voor Rode Duivels, analisten en coach zeer streng over rode kaart Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved