OFFICIEEL: Anderlecht ziet middenvelder naar Nederland vertrekken

Devon De Corte verlaat Anderlecht definitief. De 20-jarige Amerikaans-Belgische middenvelder ruilt de RSCA Futures voor FC Den Bosch, waar hij een contract tot 2029 tekende. In Nederland hoopt hij de volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten.

Anderlecht neemt afscheid van middenvelder

RSC Anderlecht ziet opnieuw een speler van de RSCA Futures vertrekken. Devon De Corte kiest voor een nieuw avontuur en zet zijn carrière verder in Nederland. De 20-jarige middenvelder maakt definitief de overstap naar FC Den Bosch, waar hij een contract tot de zomer van 2029 heeft ondertekend. Dat maakte de club bekend via haar officiële kanalen.

De Corte kwam in de zomer van 2023 naar Neerpede. Anderlecht plukte hem toen weg bij het Amerikaanse Philadelphia Union, de club uit zijn geboortestad. De middenvelder beschikt naast de Amerikaanse ook over de Belgische nationaliteit en werd bij paars-wit gezien als een talent met potentieel voor de toekomst.

Belangrijke pion bij de Futures

De voorbije seizoenen groeide De Corte uit tot een vaste waarde bij de RSCA Futures in de Challenger Pro League. In totaal kwam hij 65 keer in actie voor de U23 van Anderlecht. Daarin was hij goed voor zeven doelpunten en evenveel assists.

Naast zijn wedstrijden in de Belgische tweede klasse deed hij ook internationale ervaring op met de Futures, onder meer in de International Premier League Cup. Toch bleef een doorbraak richting de A-kern uit, waardoor beide partijen nu kiezen voor een nieuwe stap in zijn ontwikkeling.

Internationale ervaring

Ook op internationaal vlak heeft De Corte al een opvallend parcours afgelegd. Hij droeg eerder het shirt van de Belgische U18 en U19, maar koos eind 2025 voor een interlandcarrière bij de Verenigde Staten. Zo maakte hij zijn debuut voor de Amerikaanse U20.



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Bij FC Den Bosch krijgt De Corte nu de kans om zich verder te ontwikkelen in de Keuken Kampioen Divisie. Met een contract tot 2029 spreekt de Nederlandse club duidelijk haar vertrouwen uit in de jonge middenvelder.