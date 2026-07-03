OFFICIEEL: Sébastien Dewaest keert terug naar Genk

Sébastien Dewaest is enkele weken geleden gestopt met voetballen en bereidt zich voor op een nieuwe carrière. De ex-verdediger heeft zich aangesloten bij de staf van de U23 van Racing Genk.

In april liet Sébastien Dewaest weten dat hij na dit seizoen een punt zou zetten achter zijn spelerscarrière. Daarmee sluit hij een lang hoofdstuk af dat hem van Lille over Roeselare, Charleroi, Genk, Toulouse, Leuven en Limassol tot bij Francs Borains bracht.

De ex-verdediger van de Zebra's blijft wel dicht bij het veld, want hij begint aan een trainerscarrière. De eerste stap in die nieuwe carrière is officieel: Dewaest sluit aan bij de staf van de U23 van Genk, waar hij assistent wordt van niemand minder dan Igor De Camargo.

Jong Genk start de voorbereiding op 6 juli met een vertrouwd gezicht langs de zijlijn. Sébastien Dewaest keert terug naar KRC Genk en wordt assistent-coach in de staf van Igor de Camargo 💙



➡️ Meer info:https://t.co/TsIjuPShGU #mijnploeg pic.twitter.com/v4vRm5Pviw — KRC Genk (@KRCGenkofficial) July 2, 2026

De twee kennen elkaar door en door: ze speelden samen bij Genk, en De Camargo zette zijn loopbaan als hoofdtrainer in gang door een jaar geleden bij Francs Borains Dewaest te coachen, voor hij naar Limburg terugkeerde.

Ook Sébastien Dewaest keert terug naar vertrouwd terrein: hij werd in 2019 kampioen met Genk, toen hij het centrale duo vormde met Jhon Lucumí. Hij droeg er meer dan eens de aanvoerdersband.





Zijn winnaarsmentaliteit doorgeven aan de jongeren van Racing

"Sébastien weet wat het vraagt om te presteren op het hoogste niveau. Hij weet hoe je omgaat met druk, verantwoordelijkheid en tegenslag. Op nationaal en internationaal niveau. Die ervaring moet hij bij Jong Genk doorgeven aan de volgende generatie Genkies", zegt Stijn Haeldermans, technisch coördinator van Jong Genk.

De hoofdrolspeler zelf deelt dat enthousiasme: "Ik heb de mooiste momenten van mijn carrière beleefd bij KRC Genk. Ik heb aan den lijve ondervonden dat een wedstrijd niet alleen op talent, maar ook op inzet en mentaliteit wordt gewonnen. Die ervaring wil ik meegeven aan alle jonge talenten die bij Jong Genk hun eerste stappen in het profvoetbal zetten", klinkt het in het officiële bericht. Sébastien Dewaest wordt meteen nuttig, want de Limburgse beloften hervatten aanstaande dinsdag de training.