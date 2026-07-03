Vandenbempt kan zich na WK-kraker niet meer inhouden: "Ik ben geschandaliseerd"

Kroatië is op een bijzonder pijnlijke manier uitgeschakeld op het WK. Een late gelijkmaker tegen Portugal werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd, tot frustratie van velen. Ook Peter Vandenbempt kon zijn ongenoegen achteraf moeilijk verbergen.

Kroatië ligt uit het WK nadat het met 2-1 verloor van Portugal. Toch had het er helemaal anders kunnen uitzien. De Kroaten zagen hun gelijkmaker in het absolute slot nog afgekeurd worden wegens buitenspel, al is daar heel wat discussie rond ontstaan.

VAR-beslissing zorgt voor grote frustratie

Een voorzet werd namelijk doorgekopt, waardoor er sprake was van buitenspel. Niet iedereen is het erover eens dat de Kroaat de bal wel degelijk raakt, al bewees de chip in de bal dat er contact was. Toch voelt het oneerlijk aan voor velen, ook voor Peter Vandenbempt.

"Of het nu juist is of niet, dit doelpunt had niet mogen afgekeurd worden. Ik ben geschandaliseerd", vertelde de commentator bij Sporza Daily. "Dat Kroatië op dié manier het toernooi moet verlaten, daar ben ik echt ziek van."

Voor Vandenbempt draait het daarbij niet alleen om de beslissing zelf, maar ook om de speler die erdoor afscheid moet nemen. Vooral het mogelijke WK-einde van Luka Modric maakte de uitschakeling voor hem extra pijnlijk.

"Dat Luka Modric, een van het allerschoonste dat we op onze voetbalvelden hebben zien rondlopen, op die manier uit het toernooi moet gekegeld worden ... Daar bloedt mijn hart van."



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Toch beseft hij ook dat de arbitrage zich op de regels baseerde. Alleen maakt dat de uitschakeling volgens hem niet minder pijnlijk, zeker omdat Kroatië op dat moment net helemaal terug in de wedstrijd zat.

Mooie woorden voor Kroatië na pijnlijke exit

"Uiteindelijk is het volgens de regels misschien wel juist, maar ik had ze nog minstens een extra halfuur gegund. Zeker na wat ze in de tweede helft hebben gebracht, vind ik het echt doodzonde dat dat laatste doelpunt op die manier nog werd geschrapt."

Afsluiten doet de commentator met een mooi woordje voor het uitgeschakelde land. "Kroatië is dé toernooiploeg van de voorbije tien jaar. Wat die ons allemaal hebben gegeven. Als je Ivan Perišic bezig ziet, dat is van een onwaarschijnlijke klasse en overgave. Daarnaast zitten er ook alweer heel wat jonge talenten bij."