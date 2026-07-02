Rudi Garcia én sterspeler moeten het ontgelden

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Rudi Garcia én sterspeler moeten het ontgelden
Foto: © photonews
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De Rode Duivels zitten in de achtste finales van het WK voetbal. Daarmee lijkt echter alles gezegd, want echt goed kunnen we de wedstrijd tegen Senegal niet noemen. Zeker de eerste 80 minuten waren niet om over naar huis te schrijven.

Ook de analisten hadden wel wat te zeggen over de wedstrijd. Evert Winkelmans opende in MidMid Mansion: "Het is chapeau dat hij iedereen er nu plots bij betrekt. Ineens maakt hij Diego Moreira dan toch belangrijk, ook al had ik het gevoel dat hij die links aan het laten liggen was. Misschien hebben we een vertekend beeld van de groep."

"Ik had ergens het gevoel dat het niet goed zat in de groep, maar plots wordt iedereen toch belangrijk gemaakt. Het is toch heel raar allemaal. Er waren de rondetafelgesprekken met Garcia en de pers, bijvoorbeeld."

Rare momenten tijdens de wedstrijd tussen België en Senegal

"Die tweede waterbreak was toch opvallend. De spelers die naar de kant werden gehaald, gingen niet mee ondersteunen. Ze bleven op de bank zitten. Ze hadden het gehad. Als je er nog echt in zou geloven, dan zou je daar je ploeg steunen. De samenhorigheid, de grinta, het leek niet in ons te zitten."

Ruben Van Gucht pikte in: "Wat hij gezegd heeft over Doku, dat ze al drie wedstrijden zonder hem speelden eigenlijk, dat is een sneer van Rudi Garcia. Dat is uw speler echt onder de bus gooien, dus daar zit iets scheef. Er zit een deel waarheid in, maar dan nog."

Wat moet er gebeuren met Jérémy Doku?

"De vraag is of Doku nog gaat spelen, want hij moet zich dringend gaan herbronnen. Er zijn zoveel fases waarin hij telkens vanuit stilstand begint. Er zijn echt fases waarin zijn mannetje wegloopt, hij is geen diepe spits hé je mag meelopen", is van Gucht duidelijk.

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"Ik weet niet wat het is wat Doku betreft. Het is echt nog niets geweest dit toernooi." Het vaderschap heeft Doku inderdaad nog geen extra boost gegeven. Aan de speler om zich tegen de Verenigde Staten te laten zien - al dan niet als bankzitter. Want een Doku in vorm, daar hebben we wél nog steeds wat aan.

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