Datum: 01/07/2026 22:00
Competitie: WK
Speeldag: 1/16 Finales
Delirium! Rode Duivels gaan door na hallucinante ommekeer en gouden chaoswissels van Garcia
Johan Walckiers Manuel Gonzalez
Johan Walckiers en Manuel Gonzalez vanuit het Seattle Stadium
| 572 reacties
Delirium! Rode Duivels gaan door na hallucinante ommekeer en gouden chaoswissels van Garcia
Foto: © photonews

De Rode Duivels hebben een mirakel verricht. Na een enorm slecht eerste uur hebben ze een ongelooflijke ommekeer kunnen neerzetten. En ere wie ere toekomt: de wissels van Rudi Garcia maakten het verschil, hoe onbegrijpelijk ze voor ons ook waren. In de verlengingen scoorde Tielemans dé penalty.

Rudi Garcia noemde de drankpauzes een tactical break. Wel, hij had er na 25 minuten duidelijk eentje nodig, want de Duivels werden door Senegal van het kastje naar de muur gespeeld. Na 13 minuten ontsnapten we al aan een achterstand toen Sarr de bal tegen de paal werkte. Net voor de drankpauze werd het 0-1.

Senegal oververdiend op voorsprong

En dat was oververdiend voor Senegal, daar moeten we eerlijk in zijn. De Belgen kwamen aanvallend amper in het stuk voor. Misverstanden overal... De Africa Cup-winnaar (officieus dan toch) overpowerde het middenveld en op de flanken waren ze veel te snel voor Castagne en De Cuyper. Er was amper houden aan.

Toen de bal een zoveelste keer werd voorgeslingerd, zette Sarr er weer zijn hoofd tegen en vond opnieuw de paal. In de rebound was Diarra echter als eerste op de bal en Courtois was kansloos. De Duivels kregen een lesje in nederigheid van een ploeg die veel meer samenhang vertoonde. Veel meer automatismen ook. 

Na de drankpauze was het beter bij de Duivels en De Cuyper en Doku konden enkele kansen afdwingen, maar doelman Diaw speelde een heel sterke match. Romelu Lukaku ging zich tijdens de rust serieus opwarmen en begon ook aan de tweede helft. De conclusie die iedereen trok was duidelijk: we speelden zonder echte spits voor doel. De Ketelaere verloor alle duels en moest uitwijken naar de flank. Daar hadden we weinig aan...

Garcia haalt Doku en KDB voor het uur naar de kant

Het bracht niet meteen beterschap. Vijf minuten in de tweede helft en Mechele bleef hangen en liet zo een dieptepass toe op Sarr, die de 0-2 tegen de netten ramde. Rudi Garcia greep weer in en haalde zowaar De Bruyne en Doku - allebei wel niet goed in de match - naar de kant voor Lukebakio en Raskin.

Tielemans Youri - Trossard Leandro - Raskin Nicolas
© photonews

Ongelooflijk: Duivels knokken zich dankzij Lukaku en invallers terug

Toch wel wat opgetrokken wenkbrauwen in de persbox, want de twee die individueel het verschil konden maken - zelfs als ze het moeilijk hadden - moesten nog voor het uur naar de kant. En even later: Moreira voor... Vanaken. Garcia probeerde werkelijk alles. Tijdens de cooling break moesten Tielemans en Trossard echter bekvechtend uit elkaar gehaald worden door Raskin. Nee, het liep voor geen meter.

Garcia gebruikte zijn vijfde wissel om Meunier erin te brengen voor De Cuyper. Iedereen superverbaasd, maar Garcia kreeg zowaar gelijk. De onvermijdelijke Lukaku sloeg eerst toe op een assist van Meunier na goed druk zetten van Moreira. En de bekvechters van even daarvoor maakten er zowaar 2-2 van. Trossard met de voorzet en Tielemans maakte één van de weinige kopbalgoals uit zijn carrière op het juiste moment. 

Chaos werkt duidelijk voor deze Duivels, want dit was anders niet te verklaren. Het tartte alle voetbalwetten. Zo slecht en toch terugkomen. Mogen we het ook het Lukaku-effect noemen? De reus vooraan sleurde zijn ploegmaats gewoon mee. En jawel, in de tweede verlenging kreeg België nog een penalty en Tielemans maakte het gewoon af. Wat een delirium!!!!!

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers!

België België
Courtois Thibaut 90' 6.7 4.5
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Castagne Timothy 90' 6.8 5.5
  • Nauwkeurige passes: 52/59 (88.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Mechele Brandon   90' 6.4 8
  • Nauwkeurige passes: 121/130 (93.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Theate Arthur 90' 6.8 7
  • Nauwkeurige passes: 104/111 (93.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
De Cuyper Maxim 78' 6.3 8.5
  • Nauwkeurige passes: 22/29 (75.9%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Tielemans Youri ⚽ ⚽ 90' 8.5 8
  • Goals: 2
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 54/65 (83.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 63' 6.3 7.5
  • Nauwkeurige passes: 29/30 (96.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Doku Jérémy 56' 6.6 6
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
De Bruyne Kevin 56' 6.2 6
  • Nauwkeurige passes: 21/28 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Trossard Leandro A 90' 7.7 8.5
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 34/43 (79.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
Meer statistieken
De Ketelaere Charles 45' 6.2 5
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Debast Zeno 0'  
Witsel Axel 0'  
Lukaku Romelu 45' 8.1 8
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Lammens Senne 0'  
Penders Mike 0'  
Lukebakio Dodi 34' 6.4 7
  • Nauwkeurige passes: 22/30 (73.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Meunier Thomas A 12' 6.5 6
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
De Winter Koni 0'  
Seys Joaquin 0'  
Moreira Diego 27' 6.0 6
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Saelemaekers Alexis 0'  
Raskin Nicolas 34' 6.5 7
  • Nauwkeurige passes: 47/54 (87%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Onana Amadou 0' 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Meer statistieken
Ngoy Nathan 0'  
Fernandez Pardo Matias 0'  
 

Senegal Senegal
Diaw Mory 90' 6.1 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 11/35 (31.4%)
  • Balverliezen: 25
Meer statistieken
Diatta Krepin 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 73/83 (88%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Niakhate Moussa A 90' 7.4 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 76/80 (95%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Jakobs Ismail 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 25/31 (80.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Gueye Pape Alassane 66' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Diarra Habib 73' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/31 (93.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Ciss Pathé 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 78/85 (91.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Gueye Idrissa Gana 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 44/50 (88%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Ndiaye Iliman 73' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Sarr Ismaïla 90' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/28 (67.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/5
  • Schoten op doelkader: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/5
Meer statistieken
Mané Sadio 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Bank
Mbaye Ibrahim 17' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 19/20 (95%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Diouf El Hadji Malick 0' 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 8/15 (53.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Sapoko Ndiaye Bara 0' 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Diouf Yehvann 0'  
Sarr Mamadou 0'  
Koulibaly Kalidou 0'  
Seck Abdoulaye 0'  
Diao Assane 0'  
Camara Lamine   24' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Dieng Bamba 0'  
Jackson Nicolas 0' 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ndiaye Cherif 0'  
Mendy Edouard 0'  
Sarr Pape 17' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Mendy Antoine 0'  
Herbeleef België - Senegal

Vooraf

LIVE: De echte test begint nu: Rode Duivels botsen op fysiek monster van het WK

LIVE: De echte test begint nu: Rode Duivels botsen op fysiek monster van het WK

01/07

De groepsfase ligt achter de rug. Nu begint het echte werk voor de Rode Duivels. In de zestiende finales wacht met Senegal een tegenstander die door heel wat kenners als éé...

WK

 1/16 Finales
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 0-1 Canada Canada
Brazilië Brazilië 2-1 Japan Japan
Duitsland Duitsland 1-1P Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 1-1P Marokko Marokko
Ivoorkust Ivoorkust 1-2 Noorwegen Noorwegen
Frankrijk Frankrijk 3-0 Zweden Zweden
Mexico Mexico 2-0 Ecuador Ecuador
Engeland Engeland 2-1 DR Congo DR Congo
België België 3-2* Senegal Senegal
Verenigde Staten Verenigde Staten 0-0 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Spanje Spanje 21:00 Oostenrijk Oostenrijk
Portugal Portugal 03/07 Kroatië Kroatië
Zwitserland Zwitserland 03/07 Algerije Algerije
Australië Australië 03/07 Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 04/07 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Colombia Colombia 04/07 Ghana Ghana
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved