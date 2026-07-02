Delirium! Rode Duivels gaan door na hallucinante ommekeer en gouden chaoswissels van Garcia

De Rode Duivels hebben een mirakel verricht. Na een enorm slecht eerste uur hebben ze een ongelooflijke ommekeer kunnen neerzetten. En ere wie ere toekomt: de wissels van Rudi Garcia maakten het verschil, hoe onbegrijpelijk ze voor ons ook waren. In de verlengingen scoorde Tielemans dé penalty.

Rudi Garcia noemde de drankpauzes een tactical break. Wel, hij had er na 25 minuten duidelijk eentje nodig, want de Duivels werden door Senegal van het kastje naar de muur gespeeld. Na 13 minuten ontsnapten we al aan een achterstand toen Sarr de bal tegen de paal werkte. Net voor de drankpauze werd het 0-1.

Senegal oververdiend op voorsprong

En dat was oververdiend voor Senegal, daar moeten we eerlijk in zijn. De Belgen kwamen aanvallend amper in het stuk voor. Misverstanden overal... De Africa Cup-winnaar (officieus dan toch) overpowerde het middenveld en op de flanken waren ze veel te snel voor Castagne en De Cuyper. Er was amper houden aan.

Toen de bal een zoveelste keer werd voorgeslingerd, zette Sarr er weer zijn hoofd tegen en vond opnieuw de paal. In de rebound was Diarra echter als eerste op de bal en Courtois was kansloos. De Duivels kregen een lesje in nederigheid van een ploeg die veel meer samenhang vertoonde. Veel meer automatismen ook.

Na de drankpauze was het beter bij de Duivels en De Cuyper en Doku konden enkele kansen afdwingen, maar doelman Diaw speelde een heel sterke match. Romelu Lukaku ging zich tijdens de rust serieus opwarmen en begon ook aan de tweede helft. De conclusie die iedereen trok was duidelijk: we speelden zonder echte spits voor doel. De Ketelaere verloor alle duels en moest uitwijken naar de flank. Daar hadden we weinig aan...

Garcia haalt Doku en KDB voor het uur naar de kant

Het bracht niet meteen beterschap. Vijf minuten in de tweede helft en Mechele bleef hangen en liet zo een dieptepass toe op Sarr, die de 0-2 tegen de netten ramde. Rudi Garcia greep weer in en haalde zowaar De Bruyne en Doku - allebei wel niet goed in de match - naar de kant voor Lukebakio en Raskin.





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Ongelooflijk: Duivels knokken zich dankzij Lukaku en invallers terug

Toch wel wat opgetrokken wenkbrauwen in de persbox, want de twee die individueel het verschil konden maken - zelfs als ze het moeilijk hadden - moesten nog voor het uur naar de kant. En even later: Moreira voor... Vanaken. Garcia probeerde werkelijk alles. Tijdens de cooling break moesten Tielemans en Trossard echter bekvechtend uit elkaar gehaald worden door Raskin. Nee, het liep voor geen meter.

Garcia gebruikte zijn vijfde wissel om Meunier erin te brengen voor De Cuyper. Iedereen superverbaasd, maar Garcia kreeg zowaar gelijk. De onvermijdelijke Lukaku sloeg eerst toe op een assist van Meunier na goed druk zetten van Moreira. En de bekvechters van even daarvoor maakten er zowaar 2-2 van. Trossard met de voorzet en Tielemans maakte één van de weinige kopbalgoals uit zijn carrière op het juiste moment.

Chaos werkt duidelijk voor deze Duivels, want dit was anders niet te verklaren. Het tartte alle voetbalwetten. Zo slecht en toch terugkomen. Mogen we het ook het Lukaku-effect noemen? De reus vooraan sleurde zijn ploegmaats gewoon mee. En jawel, in de tweede verlenging kreeg België nog een penalty en Tielemans maakte het gewoon af. Wat een delirium!!!!!