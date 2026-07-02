Rudi Garcia krijgt veeg uit de pan van ... statistiekenbureau OPTA

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Rudi Garcia krijgt veeg uit de pan van ... statistiekenbureau OPTA
Foto: © photonews
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Rudi Garcia is stevig aangepakt door de bekende wereldwijde leverancier van sportdata en -statistieken OPTA, na zijn uitspraak over het slechte scorebeheer van Senegal.

Rudi Garcia spaarde zijn woorden niet na de kwalificatie van België: "We kennen dat soort ploegen, ze verliezen hun tactische structuur tegen het einde van de wedstrijd. We wisten ook dat ze bij 2-0 alles zouden doen om hun voorsprong te verdedigen, wat naar mijn mening een grote fout is."

"Herinner me eraan, wanneer we 2-0 voorstaan, om dat niet te doen. Want als je een doelpunt slikt zoals zij bij 2-1, verandert de ziel van de wedstrijd. En het was bovendien goed om in de blessuretijd te scoren, op een overduidelijk terechte penalty."

Rudi Garcia nuanceert nadien zijn uitspraken op de persconferentie

De Franse coach kwam daarna terug op zijn uitspraken tijdens de persconferentie: "Nee, dat heb ik niet gezegd, uw collega's hebben de uitspraak verkeerd. Ik heb gezegd dat wanneer je leidt – en dat geldt voor alle ploegen ter wereld – je de neiging hebt om terug te zakken en je doel te proberen te beschermen."

"Wij hebben hen onder druk gezet, zij zakten terug en als we de 2-1 niet hadden gemaakt, denk ik niet dat we ooit waren teruggekomen. Maar wanneer het derde doelpunt van een wedstrijd valt en het 2-1 wordt, verandert de ziel van de wedstrijd, zoals we in het Frans zeggen."

OPTA spaart Rudi Garcia niet na zijn uithaal naar Senegal

Het statistiekbureau OPTA maakte zich vrolijk over de uitspraak van Rudi Garcia via een post op X: "3 - Rudi Garcia heeft 3 Ligue 1-wedstrijden verloren na een 2-0-voorsprong in de 21e eeuw, geen enkele trainer verloor er meer."

Ter info, de door Rudi Garcia in Ligue 1 verloren wedstrijden na 2-0 te hebben geleid zijn de volgende: AS Monaco-Saint-Étienne (5-3) in april 2001; OL-Le Mans (3-2) in september 2007 en OL-Lille (2-3) in april 2021.

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