"De FIFA is corrupt" - Senegalese pers woedend, Youri Tielemans reageert op de controversiële fases

Dat is nog zacht uitgedrukt: de aanwezige Senegalese journalisten waren na de wedstrijd woedend. Volgens hen ging er bij de gelijkmaker van Youri Tielemans een niet-gefloten fout aan vooraf.

Een beetje zoals tegen Egypte werd de Belgische pers geconfronteerd met gedragingen waaraan ze in de perstribune niet echt gewend is. In tegenstelling tot de Europese gebruiken vierden de Senegalese journalisten de belangrijke acties als supporters (wel met respect) en reageerden ze fel op bepaalde fases. In België is het de gewoonte om wat meer maat te houden, al heeft het scenario van deze woensdag natuurlijk iedereen uit zijn reserve doen komen.

En na de strafschop die in de 119e minuut aan de Rode Duivels werd toegekend, lieten sommige van onze Senegalese collega's hun woede de vrije loop. "Het is altijd hetzelfde, het is Afrika. De FIFA is corrupt, proficiat met jullie corrupte zege", riep zelfs een Senegalese journalist, wat zowel voor hilariteit als voor een zeker ongemak zorgde op de perstribune.

Youri Tielemans wuift de arbitragecontroverse weg

De Senegalese woede ging niet alleen over de strafschop, die moeilijk te betwisten viel, maar ook over de tweede Belgische treffer. Youri Tielemans zou daarbij een fout op een verdediger hebben gemaakt, hem een duwtje gegeven hebben om hoger te komen en doelman Diaw te verschalken (die er volledig naast zat). De aanvoerder van de Duivels kreeg daarover een vraag van een Afrikaanse journalist.

⚽️WHAAAAAAAAAAAAAT? GOOOOOOOOOOAAAAAAAAAALLLLLLLLLLL⚽️



How did this happen? A great entry pass and somehow Youri Tielemans is able to get a head on it to tie the game up



An IMPROBABLE comeback. Senegal is stunned #Senegal 2️⃣#Belgium 2️⃣#WorldCup pic.twitter.com/heo3gteI4K https://t.co/vXsDaNKtuy — Paul Robertson 🇺🇸 (@ShadeSalvo) July 1, 2026

"Een fout? Dat is maar mijn mening, maar ik heb het gevoel dat ik mijn armen alleen op een natuurlijke manier gebruik. Ik heb niet de indruk dat ik een fout maak", zegt Tielemans, terwijl onze collega het over een "klare" fout had bij die fase. "En over de penalty: dat is duidelijk, hij tackelt me langs achter. Ik denk niet dat daar ook maar enige twijfel over bestaat."



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Tielemans zorgde daarna zelf voor gerechtigheid, en hoe. "Ik was de aangewezen nemer, Romelu heeft me die penalty gelaten. We hebben gewoon de volgorde van de nemers gerespecteerd. Wat er door mijn hoofd gaat? Gewoon die penalty binnentrappen, ik weet dat ik de kwaliteit heb om dat te doen", vat hij samen met een rustige glimlach.