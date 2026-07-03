Hebben de Rode Duivels nu een probleem? Eentje vierde de stuntzege niet echt enthousiast mee

De ene wissel is de andere niet... In de krankzinnige match tegen Senegal kwamen twee totaal verschillende reacties op exact hetzelfde moment. Kevin De Bruyne en Jérémy Doku moesten allebei voor het uur gaan zitten. Alleen was de lichaamstaal van beide Rode Duivels niet dezelfde.

De Bruyne had een van zijn zwakkere wedstrijden van dit WK achter de rug. Zijn passing was onnauwkeurig, hij vond zijn ritme niet en drukte nauwelijks zijn stempel op het duel. Dat overkomt zelfs de allerbesten. De aanvoerder leek dat zelf ook te beseffen. Zonder protest stapte hij naar de bank. Geen wegwerpgebaren, geen hoofdschudden, geen theater.

De Bruyne heeft genoeg zelfreflectie

Na afloop gaf hij ook eerlijk toe dat een wissel nooit leuk is, maar dat hij de beslissing van Rudi Garcia wel begreep. Dat typeert De Bruyne. Hij beseft dat een wedstrijd soms niet loopt zoals je wil en dat een trainer dan moet ingrijpen. Het belang van de ploeg primeert.

Naast hem verliet ook Jérémy Doku het veld. Alleen vertelde zijn lichaamstaal een heel ander verhaal. Teleurgesteld, zichtbaar gefrustreerd en moeilijk verzoend met de beslissing. Begrijpelijk ook. Doku legde zichzelf voor dit WK bijzonder hoge verwachtingen op. Hij wil niet langer alleen het grootste Belgische dribbeltalent zijn. Hij wil zich definitief tonen als een speler van absolute wereldklasse. Die druk kwam ook van buitenaf, maar vooral vanuit zichzelf.

© photonews

Tot dusver is dat toernooi er echter nog niet helemaal uitgekomen. Flitsen? Zeker. Dreiging? Absoluut. Maar beslissend was hij nog te weinig. Daar bestaan verzachtende omstandigheden voor. Hij werd vader en hij reisde nog heen en weer om bij zijn gezin te zijn. Dat kruipt niet in de koude kleren.

Na de match was hij opvallend stil en ging niet echt meevieren met de rest. Hij liep er wat wezenloos tussen. Ook toen hij de pers moest passeren, was dat met het hoofd naar beneden. Iedereen negerend.



Lees ook... Jeremy Doku op de bank? Dit wordt er de komende dagen van hem verwacht›

Garcia gaat de fluwelen handschoen moeten bovenhalen

Toch ligt daar nu misschien de grootste uitdaging voor Garcia. Want de concurrentie klopt nadrukkelijk op de deur. Diego Moreira viel tegen Senegal bijzonder sterk in, bracht energie, diepgang en lef. Als de bondscoach straks beslist om Doku op de bank te zetten ten voordele van Moreira, zal dat een gevoelige beslissing worden.

Net daarom zal Garcia zijn flankaanvaller met fluwelen handschoenen moeten behandelen. Doku is een emotionele speler. Hij leeft van vertrouwen en vrijheid. Wanneer hij het gevoel krijgt dat hij zijn plaats verliest, bestaat het gevaar dat ook zijn spontaniteit verdwijnt. En net die onbevangenheid maakt hem zo gevaarlijk.

Garcia heeft de voorbije maanden veel gesproken over het belang van de groep en van de juiste mentaliteit. Dat wordt nu getest. De Bruyne beschikt over voldoende ervaring en zelfrelativering om een moeilijke avond te plaatsen. Bij Doku ligt dat anders. Zijn honger is enorm, zijn ambitie nog groter.

De ene wissel is dus werkelijk de andere niet. Tegen Senegal leverde de ingreep uiteindelijk een miraculeuze kwalificatie op. Tegen de Verenigde Staten zal Garcia opnieuw moeilijke keuzes moeten maken. Niet alleen tactisch, maar ook menselijk. Toernooien win je vaak door ook de ego's perfect te managen.

