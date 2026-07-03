Omstreden WK-regel zal niet in Europa worden gebruikt

De UEFA volgt de FIFA niet, en zal spelers die in haar competities volgend seizoen praten terwijl ze hun mond bedekken niet bestraffen. De Europese voetbalbond heeft daarentegen wel beslist om andere nieuwe regels van het WK 2026 in te voeren.

Het begon allemaal tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Benfica en Real Madrid in februari, met het gebaar van Gianluca Prestianni, die zijn shirt gebruikte om zijn mond te bedekken voordat hij Vinicius Jr. aansprak met woorden die door de Braziliaan als racistisch werden bestempeld.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino stelde daarop aan de IFAB, bedenker en beheerder van de spelregels in het voetbal, voor dat elke speler die tijdens het WK 2026 zijn mond bedekt om tegen een tegenstander te praten, automatisch zou worden uitgesloten.

Die nieuwe regel kostte intussen al twee spelers de kop: de Paraguayaan Miguel Almirón en de Ecuadoraan Piero Hincapié, die allebei na tussenkomst van de VAR werden uitgesloten. Die regeling zal volgend seizoen echter niet terug te vinden zijn in de Europese competities.

Opnieuw lopen UEFA en FIFA niet in de pas

De UEFA heeft namelijk beslist om de volledige interpretatie over te laten aan de scheidsrechters, zo schrijft onder meer de BBC, en benadrukt dat "elke poging om communicatie te verbergen die onsportief gedrag vormt, kan worden bestraft met een waarschuwing of een uitsluiting, afhankelijk van de interpretatie van de scheidsrechter."

"Dit doet uiteraard geen afbreuk aan enig onderzoek of disciplinaire procedure die uit dergelijk gedrag kan voortvloeien of ermee verband kan houden", preciseert de UEFA, die erkent dat het bedekken van de mond om met een ploegmaat te praten intussen een gewoonte is geworden bij profspelers, en dat dit niet mag worden gebruikt om een speler te laten uitsluiten die niets verkeerds heeft gezegd.





Andere nieuwe WK-regels zullen dan weer wel door de UEFA worden toegepast vanaf volgend seizoen, zoals de mogelijkheid voor de VAR om een doelschop om te zetten in een corner, en omgekeerd. Er is nog geen informatie over de sanctie voor een te lange wissel, die de inkomende speler zou verplichten om één minuut te wachten vooraleer hij het veld mag betreden.