Akkoord? Frank Boeckx zou Hans Vanaken opnieuw uit de ploeg halen

Hans Vanaken maakte indruk tegen Nieuw-Zeeland, maar Frank Boeckx twijfelt of hij ook tegen Senegal moet starten. Volgens de analist vraagt die wedstrijd om meer kracht en recuperatie op het middenveld, waardoor Amadou Onana opnieuw in beeld komt.

Hans Vanaken maakte tegen Nieuw-Zeeland een goede indruk als basisspeler. De middenvelder mocht, na geroep van quasi heel het land, voor het eerst starten in de basis. Na twee teleurstellende wedstrijden zorgde Vanaken op het middenveld voor meer rust.

Vanaken maakte indruk als basisspeler

Maar zal hij ook tegen Senegal op het veld blijven staan? Het is een zware knoop die Rudi Garcia zal moeten doorhakken. Frank Boeckx is in ieder geval van mening dat het beter is om opnieuw voor een andere naam te kiezen.

"Ik begrijp dat mensen zoiets niet graag zullen horen", opende hij bij Sporza. "We speelden twee slechte matchen zonder Vanaken en een goeie mét hem. Alleen was dat tegen Nieuw-Zeeland, een van de zwakste ploegen op dit WK."

Boeckx waarschuwt voor Senegal

"Senegal wordt een andere match", beseft de voormalige doelman van onder meer KAA Gent en Anderlecht. "Veel fysieker. En wat heb je dan aan de betere voeten van Hans als je overpowerd wordt op het middenveld?"

Volgens Boeckx mag Garcia zich dan ook niet blindstaren op de sterke prestatie tegen Nieuw-Zeeland. De voormalige doelman verwacht dat de bondscoach tegen een fysiek veel sterker Senegal opnieuw voor meer zekerheid op het middenveld zal kiezen.





"In moeilijke matchen heeft hij tot dusver altijd met twee defensieve middenvelders gespeeld. Het zou mij verbazen als hij nu tegen Senegal - 15e van de wereld - plots weer met één 'zes' zal starten. Zeker omdat Vanaken niet de grootste power player is", gaat hij verder.

Boeckx kijkt daarbij vooral naar de balans op het middenveld. Tegen Nieuw-Zeeland kreeg België meer ruimte om te voetballen, maar tegen Senegal dreigt het duelkarakter veel belangrijker te worden. Dan kan Garcia volgens hem best kiezen voor extra loopvermogen en recuperatiekracht.

Onana opnieuw naast Tielemans?

"Kijk, ik zou het begrijpen als Garcia nu weer voor een recuperator zoals Onana naast Tielemans kiest. En De Bruyne als enige op tien posteert, met Trossard die naar binnen komt", klinkt het.

Onana viel de voorbije weken niet altijd even positief op, maar Boeckx ziet nog altijd een belangrijke rol voor hem weggelegd. Alleen moet de middenvelder van Aston Villa zich volgens hem opnieuw beperken tot zijn sterktes.

"Hij wou zich een beetje te veel bewijzen. Maar dat is net het enige dat Onana niét mag doen: het ongelijk van de coach willen weerleggen. Onana moet gewoon doen wat hij goed kan: ballen afpakken, duels winnen en dan de bal weer inleveren. Maar laat het dribbelen of trappen vanop 25 meter aan anderen over."

Garcia moet kiezen tussen voetbal en power

De discussie rond Vanaken is daarmee zeker nog niet gesloten. De Bruggeling liet tegen Nieuw-Zeeland zien dat hij iets kan bijbrengen aan deze ploeg, maar Senegal wordt tactisch en fysiek een heel andere test. Garcia zal dus moeten kiezen tussen voetballend vermogen en extra zekerheid. Eén ding is duidelijk: na de zege tegen Nieuw-Zeeland is de bondscoach opnieuw met luxeproblemen opgezadeld.