DONE DEAL: Belgische profclub haalt uit met komst jeugdproduct Antwerp

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Belgische profclub haalt uit met komst jeugdproduct Antwerp
Foto: © photonews

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Lierse dreigt deze zomer heel wat spelers te zien vertrekken. Toch slaan ze ook terug met inkomende transfers. Te beginnen met een jeugdproduct van Antwerp: Marko Mitrovic. De deal met de 22-jarige spelmaker is helemaal in kannen en kruiken.

"Onze club bereikte een akkoord met Jedinstvo Ub omtrent de overgang van Marko Mitrovic. De 22-jarige aanvallende middenvelder tekende een overeenkomst tot medio 2028 met cluboptie", opende Lierse een persbericht op de eigen webstek. Met Marko Mitrovic halen ze de creatieveling in huis waar ze al even op aan aan het azen waren.

"Mitrovic is een jeugdproduct van Royal Antwerp FC en speelde de voorbije twee seizoenen voor het Servische Jedinstvo Ub, waar hij kapitein was. In zijn eerste seizoen kwam hij uit op het hoogste niveau in Servië. Afgelopen seizoen bereikte de club de halve finale van de beker, waarin het nipt werd uitgeschakeld door topclub Rode Ster Belgrado."

Lierse haalt Marko Mitrovic in huis

"De kersverse Pallieter kwam vorig seizoen in 24 wedstrijden in actie en was goed voor twee doelpunten en één assist. Na een proefperiode kon hij onze sportieve staf overtuigen en sluit hij definitief aan bij de troepen van Arno Van den Abbeel. Welkom bij de club van Lier, Marko!", aldus Lierse.

De 22-jarige aanvallende middenvelder is een Servische Belg en volgens Transfermarkt heeft hij ondertussen een marktwaarde van zo'n 450.000 euro. Voor de juiste ploeg is hij uiteraard veel meer waard dan dat bedrag, want hij heeft zeker zijn kwaliteiten.

Wat mogen we bij Lierse verwachten van Marko Mitrovic?

Het jeugdproduct van Antwerp doorliep van 2013 tot 2022 de jeugdreeksen van Antwerp. Daarna kreeg hij zijn kans bij de Young Reds, maar de doorbraak naar het eerste elftal zat er uiteindelijk net niet in en dus vertrok hij uiteindelijk naar het buitenland.

Nu is hij dus sneller dan mogelijk verwacht terug in de Belgische competitie. Bij Lierse moet hij voor meer creativiteit zorgen om zo mee te proberen dingen richting de topposities in de Challenger Pro League - dromen van promotie naar de Jupiler Pro League mag altijd.

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