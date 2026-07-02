Rudi Garcia moet zich verklaren na uitspraak die bijzonder slecht viel bij Afrikanen

Rudi Garcia heeft zich via Instagram genoodzaakt gezien om zijn uitspraak na de thriller tegen Senegal te verduidelijken. De bondscoach kreeg kritiek nadat hij na de kwalificatie van de Rode Duivels had gezegd dat "zulke ploegen" op het einde van een wedstrijd hun tactische organisatie verliezen.

Die woorden werden door sommigen opgevat als een sneer naar Afrikaanse landen. Garcia wilde die interpretatie meteen de wereld uit helpen. In een uitgebreid bericht benadrukte hij dat zijn uitspraak helemaal niets met de afkomst van Senegal te maken had.

"Met 'zulke ploegen' doelde ik op teams die niet gewend zijn om in een WK-wedstrijd van dit niveau een voorsprong te verdedigen", legt de Franse bondscoach uit. "Mijn woorden waren absoluut niet gericht aan Afrikaanse ploegen. Ze hadden evengoed kunnen slaan op Aziatische, Zuid-Amerikaanse of Europese landen die met dezelfde druk worden geconfronteerd."

Rudi Garcia: "Ik bedoelde landen die niet gewend zijn voorsprong te verdedigen"

Volgens Garcia ging zijn analyse puur over wedstrijdsituaties en ervaring op het hoogste niveau. "Ik heb als jonge trainer zelf geleerd dat je niet alleen mag proberen een resultaat vast te houden door achteruit te kruipen. Dat werkt vaak net averechts."

Daarmee wilde hij ook uitleggen wat hij na afloop van België-Senegal precies bedoelde. "Ik had het over ploegen die in zulke omstandigheden hun tactische structuur kunnen verliezen. Dat was de essentie van mijn opmerking."

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De uitspraak kwam er na een wedstrijd waarin Senegal een 0-2-voorsprong nog volledig uit handen gaf. De Rode Duivels sleepten in een spectaculaire slotfase en na verlengingen alsnog een 3-2-overwinning uit de brand. Net die comeback vormde voor Garcia de aanleiding om te wijzen op het belang van tactische discipline in de slotfase van topwedstrijden.

