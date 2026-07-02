Timothy Castagne ziet grote les na thriller tegen Senegal en ziet druk bij... Verenigde Staten

De Rode Duivels beleefden tegen Senegal een van de meest spectaculaire wedstrijden uit hun recente geschiedenis. België boog een 0-2-achterstand nog om in een 3-2-overwinning na verlengingen, maar Timothy Castagne beseft dat de euforie niet verbergt dat er ook heel wat werkpunten zijn.

De rechtsachter beleefde alle emoties op het veld. "Na tachtig minuten dacht eigenlijk niemand nog dat we die wedstrijd zouden kunnen omdraaien. Dat we er dan toch nog in slagen, is ongelooflijk. Maar we mogen daar niet blind voor zijn: we willen helemaal niet meer in zo'n situatie terechtkomen."

Castagne zag vooral in de eerste helft veel fout lopen bij de Belgen. "Onze pressing zat niet goed. We gaven Senegal te veel ruimte om te voetballen en probeerden zelf te vaak van veel te ver voorzetten te versturen. Daardoor leden we onnodig balverlies en tegen een ploeg met zoveel kwaliteit word je daar meteen voor afgestraft."

Moreira is een signaal voor iedereen

Toch bewees België opnieuw over een bijzonder sterke bank te beschikken. Rudi Garcia haalde Kevin De Bruyne en Jérémy Doku al vroeg naar de kant, maar de invallers maakten uiteindelijk het verschil.

"Dat is precies de kracht van deze groep. De coach kijkt niet naar namen, maar naar wat de wedstrijd nodig heeft. Diego Moreira kwam erin en bracht meteen energie. Dat is een signaal voor iedereen: je moet altijd klaar zijn wanneer je kans komt."

Zelf kent Castagne ook een wisselvallig toernooi. Hij begon als basisspeler, verdween even uit de ploeg en knokte zich vervolgens opnieuw in de elf. "Ik ben tevreden, maar ik weet ook dat er nog meer in zit. Ik probeer altijd zoveel mogelijk bij te dragen aan het team, al ben ik iemand die zichzelf voortdurend blijft uitdagen."



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Filmpjes van fans bekijken

De ontlading na de kwalificatie was enorm. "In de kleedkamer was de sfeer fantastisch. Dat zijn momenten die je niet snel vergeet. Daarna was er eindelijk tijd om ook de familie even te zien en samen van die overwinning te genieten."

Zelfs slapen bleek daarna niet vanzelfsprekend, al had Castagne daar een opmerkelijke remedie voor. "Na zo'n wedstrijd is het altijd moeilijk om tot rust te komen. Door het tijdsverschil viel het uiteindelijk nog mee. Ik heb nog een halfuur filmpjes bekeken van de supporters in België die aan het vieren waren. Dat gaf echt een speciaal gevoel. Mijn telefoon stond ook helemaal vol met berichten, maar antwoorden was iets moeilijker door het uurverschil."

Maandag wacht gastland Verenigde Staten in de achtste finales. Castagne beseft dat de omstandigheden helemaal anders zullen zijn. "Een thuisland kan in twee richtingen werken. Ze zullen enorm veel steun krijgen van hun supporters, maar die druk kan ook tegen hen keren als het moeilijk begint te lopen. Wij moeten vooral zorgen dat we klaar zijn vanaf de eerste minuut."