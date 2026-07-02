"Dit zie ik graag!" - Bondscoach Garcia komt terug op heel opmerkelijk moment in de match

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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"Dit zie ik graag!" - Bondscoach Garcia komt terug op heel opmerkelijk moment in de match
Foto: © photonews

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Iedereen keek eens vreemd op naar het tv-scherm bij de drankpauze in de tweede helft. Leandro Trossard en Youri Tielemans hadden een harde woordenwisseling en moesten zowaar uit elkaar gehaald worden door Lukaku en Raskin.

Voor ons leek het een teken van frustratie in een Belgische ploeg die op dat moment tegen een 0-2-achterstand aankeek en weinig klaar kreeg. Maar bondscoach Rudi Garcia zag er na afloop vooral iets positiefs in.

"Romelu had de situatie eigenlijk al ontmijnd voor ik iets moest doen", vertelde Garcia achteraf. "Maar eerlijk? Ik hou daarvan. Het toont dat deze groep leeft en dat de spelers enorm betrokken zijn."

Twee winnaars

Volgens de Franse bondscoach mogen spelers elkaar gerust uitdagen wanneer de druk hoog is. "Ik wil geen ploeg vol ja-knikkers. Spelers mogen van mening verschillen en elkaar aanspreken als ze vinden dat iets beter kan. Dat hoort bij topsport."

Garcia benadrukte dat zowel Trossard als Tielemans tot de leiders van deze generatie behoren. Hun reactie kwam volgens hem voort uit hun enorme drang om te winnen. "Ze wilden allebei zo graag dat België zou terugvechten dat de emoties even de bovenhand namen. Waar de discussie exact over ging? Dat weet ik zelfs niet. Maar dat maakt ook niet uit."

Die aggressiviteit wou Garcia al langer zien

De bondscoach zag in de woordenwisseling vooral de mentaliteit die hij al langer probeert in de ploeg te krijgen. "Ik wil spelers die reageren wanneer het fout loopt. Spelers die iets proberen veranderen wanneer een wedstrijd uit de handen dreigt te glippen. Op het veld heb je die vechtlust nodig."

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Garcia verwees daarbij ook naar zijn eerste maanden als bondscoach. "Toen ik hier begon, zag ik een ploeg met enorm veel voetballende kwaliteiten. Maar ik vond ook dat er soms te weinig agressiviteit was zonder bal. Te weinig duelkracht, te weinig honger om elke bal te winnen. Op dat niveau haal je geen resultaten."

Dat België uiteindelijk nog een spectaculaire comeback neerzette tegen Senegal, maakte voor Garcia het verhaal compleet. "Wat ik zag tussen Trossard en Tielemans was geen verdeeldheid. Ik zag twee winnaars die koste wat kost wilden voorkomen dat hun WK zou eindigen. En uiteindelijk hebben ze die mentaliteit ook omgezet in een kwalificatie."
 

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