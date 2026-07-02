Antwerp vermijdt probleem: cruciale beslissing terwijl overname dichterbij komt

Bij Antwerp blijft alles draaien rond de nakende overname van de club. Terwijl de gesprekken tussen de betrokken partijen verder lopen, moest de Great Old ook intern een dringend dossier oplossen. CEO Sven Jaecques blijft voorlopig aan boord, ondanks het aflopen van zijn contract.

Het contract van Jaecques liep eind juni af, waardoor Antwerp vanaf deze week officieel zonder CEO dreigde te vallen. Dat zou niet alleen organisatorisch voor problemen hebben gezorgd, maar ook juridisch. Zonder lopende overeenkomst had Jaecques immers geen bevoegdheid meer om officiële documenten te ondertekenen of belangrijke beslissingen te nemen.

Sven Jaecques blijft nog minstens twee weken

Om die situatie te vermijden, bereikte de raad van bestuur een mondeling akkoord met de CEO. Jaecques blijft nog minstens twee weken aan de slag, zodat de dagelijkse werking van de club verzekerd blijft terwijl achter de schermen aan de toekomst wordt gewerkt, schrijft GvA.

Voor COO Kris Onghena ligt de situatie anders. Ook zijn overeenkomst liep af op 30 juni, maar voor hem werd voorlopig geen gelijkaardige regeling getroffen.

Ondertussen blijft de Belgische investeerdersgroep rond Wouter Vandenhaute onderhandelen met de entourage van Paul Gheysens over een overname van Antwerp. Daarbij speelt ook de Britse kredietverstrekker Fasanara een belangrijke rol.

Overname moet snel rond komen

Gheysens moest eind juni normaal een schuld van net geen tien miljoen euro terugbetalen, maar Fasanara gaf extra tijd omdat het zelf geen intentie heeft om eigenaar van de club te worden. Daardoor krijgen de onderhandelingen de nodige ademruimte.





Toch kan de onzekerheid niet blijven aanslepen. Binnen de club leeft de verwachting dat er binnen de komende twee weken duidelijkheid komt. Dat is ook noodzakelijk met het oog op de sportieve voorbereiding.

Antwerp is nog altijd op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, maar zolang niet vaststaat wie de club zal leiden en welk budget beschikbaar zal zijn voor versterkingen, blijft ook dat dossier muurvast zitten. De komende dagen kunnen dan ook bepalend worden voor de toekomst van de Great Old.