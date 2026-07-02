Analisten snappen het zelf niet meer: "Dit krijg je niet uitgelegd"

De Rode Duivels zitten nog niet op het vliegtuig naar Europa met Nederland en Duitsland. Tegen Senegal zorgden ze voor de comeback van de eeuw misschien wel. Het was niet goed, maar het is wel gelukt. "Wat een waanzin", aldus Karl Vannieuwkerke.

Tijdens en na de wedstrijd tussen België en Senegal had iedereen wel een opvallende mening over wat er zich precies allemaal ontvouwde. Filip Joos was tijdens zijn commentaar al meteen heel duidelijk: "België - Japan was al een wonder, maar dit is nog veel meer een mirakel. Ook gezien de kwaliteiten die Senegal heeft. Een klassieker is het. En ook in de studio liepen ze op en over elkaar om vooral te zeggen dat het bijzonder onverwacht was allemaal.

Karl Vannieuwkerke opende in de studio van Sporza al na de reguliere speeltijd de debatten: "Hoe kan je het surrealisme jinxen met een paar shirts? Dit is een onwaarschijnlijk scenario, we waren klaar om de eindanalyse van de Rode Duivels te maken." En na de overwinning ging hij verder op zijn elan daarover: "Je zit een hele tijd in een studio waar de coach helemaal wordt afgebrand en nu is er applaus voor hem en wordt zijn naam gescandeerd. Hebben ze de konijnenpoot van Guy Thijs terug uit de kast gehaald ergens?"

Bijzonder vreemde, maar uiteindelijk geslaagde avond voor Rode Duivels

Imke Courtois pikte in op de zaak: "Dit is onverklaarbaar en totaal tegen het spelbeeld in. We hadden al heel wat treffende woorden klaar voor Rudi Garcia voor zijn wissels en dergelijke meer. Dit is the great escape. Dit is Japan herbeleven, maar dan nog helemaal anders. Dit is niet de genialiteit van een coach voor alle duidelijkheid, maar het mooie van een spelbeeld dat ineens kan veranderen. Ineens kwam er schwung. Op deze manier win je natuurlijk geen WK, echt niet."

Wat vond Wesley Sonck ervan? "De mensen begrijpen het niet, maar het zijn dan plots allemaal heel goede wissels. Je krijgt dit niet uitgelegd." En ook Gert Verheyen wilde zich mengen in de debatten: "Sommige dingen in het voetbal zijn niet uit te leggen en dit is een heel goed voorbeeld daarvan. Het is een wonder, het is echt een wonder en zeker op de manier waarop alles is gebeurd." Niemand was te beroerd om toe te geven dat de Rode Duivels bij momenten eigenlijk werden weggespeeld door Senegal.