Hongerige Diego Moreira heeft punten gescoord

Als invaller tegen Senegal maakte Diego Moreira zijn eerste minuten op het WK. De Belg viel goed in en scoorde zo punten in de ogen van Rudi Garcia. Of dat ook iets gaat opleveren naar de volgende wedstrijd(en) toe?

Diego Moreira had in dit WK nog geen minuut gespeeld voor de wedstrijd tegen Senegal. Tegen Egypte (1-1) en Iran (0-0) bleef hij op de bank. In de laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland (1-5), waar hij misschien net extra werd verwacht, besliste Rudi Garcia bovendien opnieuw om hem niet te laten invallen.

Heel wat mensen stelden zich vragen bij die keuze, want de vleugelverdediger van Strasbourg kan met zijn techniek, snelheid en vooral zijn drang naar voren veel brengen. Zeker na de nul minuten uit de groepsfase.

Diego Moreira, een hongerige speler

Toch was Diego Moreira zeker van één zaak, ook al speelde hij niet: hij voelde zich klaar. Dat zei hij zelf al voor het WK: "Elke speler wil elke match spelen. Op training moet je gewoon tonen dat je beschikbaar bent en alles geven. Dat is wat ik doe. Wanneer de trainer beslist, ga ik er vol voor."

Ingevallen voor Hans Vanaken tegen Senegal (3-2) toonde de Luikenaar meteen dat hij hongerig was. De Rode Duivel bracht enorm veel energie, iets wat de Belgische supporters uiteraard konden smaken. Hij raakte 29 ballen en verstuurde 10 van zijn 14 passes goed. Meer dan de helft van zijn passes (8) ging richting de laatste derde van het veld.

Positief én negatief om mee te nemen

Hij veroverde ook drie belangrijke ballen en trapte maar liefst vijf voorzetten: het hoogste aantal aan Belgische kant, samen met Youri Tielemans. Jammer genoeg kwam slechts één van die vijf voorzetten aan. Moreira slaagde ook maar in de helft van zijn dribbels: twee geslaagde acties op vier pogingen.



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Zoals je ziet, leveren de statistieken zowel positieve als negatieve punten op. Maar één ding staat vast: zijn invalbeurt ging niet onopgemerkt voorbij. Hij zal in dit WK vrijwel zeker nog minuten maken. Tegen de Verenigde Staten zou hij opnieuw kunnen invallen, of zelfs in de basis kunnen staan. Zeker omdat Maxim De Cuyper op linksachter geen grootse wedstrijd speelde: offensief was zijn bijdrage duidelijk, maar verdedigend zat hij niet in zijn beste vorm.

Diego Moreira is een atypisch en polyvalent profiel dat deze Belgische ploeg veel kan bijbrengen, zoals we al vaker schreven. Nu heeft hij eindelijk zijn WK-debuut gemaakt én de supporters overtuigd. Wordt dit zijn kantelpunt voor de rest van het toernooi? Het antwoord volgt snel.