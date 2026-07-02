Wie wil zich excuseren bij bondscoach Rudi Garcia? Deze website biedt de oplossing

De Belgische supporters die Rudi Garcia in de slotfase van de match tegen Senegal nog massaal afschreven, zitten vandaag mogelijk met een klein schuldgevoel. Via een ludiek initiatief kunnen ze dat nu rechtzetten met één simpele boodschap: excuses aan de bondscoach.

Rond minuut 85 leek het verhaal voor de Rode Duivels geschreven. België stond nog steeds 0-2 achter en de kritiek op Garcia was overal: op sociale media, in studio’s en tussen de fans zelf. Zijn keuzes werden in vraag gesteld, zijn wissels uitgefloten in analyses en zijn aanpak afgeschoten als te passief en te onduidelijk.

Rudi Garcia tot minuut 85 massaal vervloekt

Maar dan kantelde alles in enkele minuten tijd volledig. De Duivels vonden plots wel energie, druk en efficiëntie, draaiden de match om en zetten een onwaarschijnlijke comeback neer. Waar even voordien nog het woord “debacle” viel, klonk nadien vooral ongeloof en euforie.

Die snelle ommekeer heeft nu ook een online staartje gekregen. Op de website sorryrudi.be kunnen fans hun excuses aanbieden aan de bondscoach. “Wie geloofde er nog in Rudi Garcia in minuut 85? Massaal vervloekt, magistraal geantwoord. Tijd om hem in de bloemetjes te zetten!”, klinkt het daar.

Brusselaar biedt de oplossing voor diegenen met schuldgevoel

Het initiatief komt van een Brusselse creatieveling, die bij VRT NWS uitlegde hoe spontaan het idee ontstond. “Ik riep zelf ook ‘Rudi buiten’ in minuut 85,” luidt het. “En een halfuur later moest ik mezelf corrigeren. Hij bleek plots een meester in zijn keuzes.”

De boodschap van de actie is duidelijk speels: wie te snel twijfelde, mag dat nu publiek rechtzetten. “Van Garcia tot Garcia: sorry Rudi, ik twijfel nooit meer aan u,” klinkt het met een knipoog.



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Of de bondscoach zelf veel aandacht besteedt aan de digitale excuses is maar de vraag, maar één ding is zeker: in amper tien minuten tijd ging hij van kop van jut naar nationale redder.

