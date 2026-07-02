Penaltyfase Duivels zorgt voor ongeziene taferelen: "Nog nooit meegemaakt

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Penaltyfase Duivels zorgt voor ongeziene taferelen: "Nog nooit meegemaakt
Foto: © photonews
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De Rode Duivels hebben zich na een ware thriller geplaatst voor de achtste finales van het WK. België knokte zich in Seattle na een 0-2-achterstand terug tegen Senegal en trok na verlengingen met 3-2 aan het langste eind. 

Het euforiemoment? De bizarre penaltyfase diep in de tweede verlenging, waarin Youri Tielemans uiteindelijk de winnende strafschop tegen de netten knalde.

Nog nooit gezien

Voor die penalty überhaupt genomen kon worden, speelde zich een tafereel af dat zelfs op een WK zelden te zien is. Senegal probeerde alles om de uitvoering te vertragen. Spelers weigerden het strafschopgebied te verlaten, bleven discussiëren met de scheidsrechter en één Senegalees ging zelfs minutenlang op de stip liggen om de strafschop onmogelijk te maken. De VAR, de arbitrage en beide ploegen stonden erbij en keken ernaar terwijl de spanning alleen maar verder opliep.

Toen de rust eindelijk terugkeerde, bleef Tielemans ijzig kalm. De middenvelder nam zijn verantwoordelijkheid en trapte België in de allerlaatste minuten van de verlengingen naar de kwalificatie.

Ook Thibaut Courtois beleefde de ontknoping met een verhoogde hartslag. "Zo'n overwinning geeft enorm veel energie", vertelde de doelman achteraf. "Maar uiteindelijk staan we nog maar in de achtste finales. Natuurlijk zijn er nog zaken die beter kunnen."

Courtois zag zijn ploeg ondanks de dubbele achterstand nooit de moed verliezen. "Bij 2-0 blijf je geloven. We hebben zoiets eerder al meegemaakt tegen Japan. Als je eenmaal de aansluitingstreffer maakt, weet je dat alles weer mogelijk is. We zijn blijven geloven, hebben lef getoond en uiteindelijk een prachtige overwinning gepakt."

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We willen nog niet naar huis

Ook Brandon Mechele gaf toe dat de hoop even helemaal weg leek. "Bij 0-2 dacht je natuurlijk: dit mag toch niet eindigen, ik wil echt nog niet naar huis. Maar na de 1-2 voelde je dat het opnieuw kon. Bij de gelijkmaker hadden we het gevoel dat we hen moesten afmaken."

De verdediger van Club Brugge sprak ook over de slopende slotfase. "Die verlengingen waren puur op karakter. Veel jongens zaten volledig leeg, maar we bleven doorgaan. En dan kwam die penalty... Wat daar allemaal gebeurde, had ik nog nooit meegemaakt. Het duurde eindeloos voor hij genomen kon worden. De ontlading toen Youri hem binnenschoot, was dan ook ongelooflijk. Zoiets vergeet je nooit meer."

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