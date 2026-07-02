Romelu Lukaku maakte de juiste keuze en wordt heel emotioneel: hij legt uit

Romelu Lukaku was opnieuw op de afspraak voor de Rode Duivels. Net als tegen Egypte en Nieuw-Zeeland was de spits na zijn invalbeurt beslissend. Dit keer maakte hij de belangrijke aansluitingstreffer tegen Senegal en zette hij zo de spectaculaire comeback van België in gang.

Na afloop verscheen Big Rom zichtbaar opgelucht én geëmotioneerd voor de camera. "Wat een wedstrijd", zuchtte Lukaku met een brede glimlach. "Dit was ongelooflijk intens. We hebben laten zien dat deze ploeg karakter heeft. Op zulke avonden moet je durven vechten en tonen dat je er echt voor wil gaan. Dat hebben we gedaan."

Mentaal niet klaar voor penalty

België keek tegen een 0-2-achterstand aan, maar knokte zich terug in de wedstrijd. Volgens Lukaku was dat geen toeval. "Senegal behoort tot de sterkste ploegen van dit WK. Ze zijn fysiek enorm sterk, tactisch goed georganiseerd en maken het iedere tegenstander lastig. Dan moet je als ploeg mentaal overeind blijven en blijven geloven. Dat hebben we gedaan."

Opvallend genoeg liet Lukaku de beslissende strafschop in de verlengingen over aan Youri Tielemans. Nochtans stond de topschutter aller tijden van de Rode Duivels normaal hoog op het lijstje om zo'n penalty te nemen.

"Eigenlijk was het de bedoeling dat ik hem zou nemen", gaf Lukaku eerlijk toe. "Maar ik voelde dat ik daar mentaal nog niet klaar voor was. Ik heb de voorbije maanden veel meegemaakt en op zo'n moment moet je eerlijk zijn tegenover jezelf. Youri voelde zich goed en heeft die verantwoordelijkheid genomen. Dat was de juiste beslissing."

Tielemans faalde niet en trapte België koelbloedig naar de kwartfinale. Voor Lukaku was dat het enige wat telde. "Op dat moment draait het niet om mij. Het enige wat belangrijk is, is dat de ploeg wint. Wie de penalty maakt, maakt helemaal niets uit zolang we maar doorgaan."



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Vader kijkt mee

Voor Lukaku betekende het wel al zijn derde beslissende invalbeurt van dit WK. Tegen Egypte dwong hij al een owngoal af, tegen Nieuw-Zeeland pikte hij een doelpunt mee en nu luidde hij met zijn aansluitingstreffer opnieuw de Belgische ommekeer in.

Bij die persoonlijke vaststelling werd de spits even stil. "Ik heb soms het gevoel dat mijn vader van hierboven een handje helpt", zei hij zichtbaar geëmotioneerd. "Ik probeer gewoon mijn rol te spelen en de ploeg te helpen wanneer ik het veld op kom. Dat is momenteel het belangrijkste."