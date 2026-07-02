Analisten streng voor wereldtoppers: "Ze gaan de rekening gepresenteerd krijgen"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Analisten streng voor wereldtoppers: "Ze gaan de rekening gepresenteerd krijgen"
Foto: © photonews

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Leg dit thuis allemaal maar eens uit. De Rode Duivels zitten ondanks alles in de volgende ronde op het WK voetbal. Eens het stof een beetje zal zijn neergedaald, zal er ook een harde analyse moeten gemaakt worden. Want om duidelijk te zijn: het was niet goed.

Senegal is een degelijk land, maar geen topland. Dat zal ook gelden voor de Verenigde Staten in de achtste finales. Maar als we wereldkampioen zouden willen worden, dan gaan we vermoedelijk ook nog voorbij Spanje, Frankrijk en Argentinië of vergelijkbaar moeten.

Dan spelen zoals tegen Senegal? Dat is uit den boze. Het zal ook tegen Team USA al moeilijk worden om op eenzelfde manier opnieuw door het oog van de naald te kruipen. En dus moet er nagedacht worden over wat er anders kan en moet.

Analisten blijven kritisch ondanks kwalificatie

De analyses zijn dan ook kritisch, ondanks de euforie. Marc Degryse bond de kat de bel aan in Het Laatste Nieuws: "Dit maakt van Garcia niet plots de held of een wonderman. Voor hetzelfde geld waren ze gewoon uitgeschakeld. Dan ga je niet ineens van rare wissels naar spectaculair goede vervangingen."

"Je moet nu ook gewoon verder en weer een ploeg gaan vormen. Hij moet rekening houden met alles wat er voor die comeback gebeurd is." Daarbij was Degryse ook meteen kritisch voor twee van de absolute topspelers van de Belgen.

Het zal beter moeten tegen Team USA om écht aanspraak te maken op een goed toernooi

"Doku en De Bruyne waren niet op hun beste niveau en niet in staat om de ploeg bij de hand te nemen. Maar ze blijven wel twee van je sterspelers. De Bruyne en Doku zullen nu wel milder zijn door de kwalificatie, maar toch. Al is het ook aan hen om in de volgende ronde weer te tonen dat ze speciaal zijn."

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Een gevoel dat ook leeft bij Peter Vandenbempt bij Sporza: "Wie er 5 minuten van het einde nog in geloofde, mag nú zijn hand opsteken. Ik zie vergelijkingen met de match tegen Japan passeren, maar die staat in de verste verte niet op hetzelfde niveau."

Theate Arthur - Witsel Axel - Raskin Nicolas
© photonews

"Dit is nog veel straffer. Toen had je de indruk dat het nog kon, nu helemaal niet. Misschien moeten we de Duivels dankbaar zijn dat ze het op deze manier gedaan hebben. Want hier praten ze over honderd jaar nog over", aldus de man van de radio.

Rudi Garcia moet opnieuw naar de tekentafel

"Er mag gefeest worden na dit resultaat, maar de bondscoach moet wel helemaal terug naar de tekentafel. Want je zult nooit twee keer een match op deze manier winnen. De grote conclusie moet zijn dat het plannetje van de bondscoach er helemaal niet uitgekomen is."

Volgens Vandenbempt zouden Doku en Vanaken wel eens de rekening gepresenteerd kunnen krijgen na deze wedstrijd. En wie weet moet ook KDB zelfs wijken. "Gaat De Bruyne blijven staan? Het is de beste middenvelder die ons land ooit gehad heeft. Alleen haalt hij op dit moment echt zijn niveau niet", wil Vandenbempt het nog niet zover laten komen.

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