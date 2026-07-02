Rudi Garcia: genie of gezegend? Rudi Garcia spreekt over zijn wonderwissels

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Rudi Garcia: genie of gezegend? Rudi Garcia spreekt over zijn wonderwissels
Foto: © photonews
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Rudi Garcia: zat hij ernaast bij de aftrap? Had hij de wedstrijd perfect gelezen, of heeft hij gewoon zijn fouten van bij de start rechtgezet? Na een match die ons compleet heeft uitgeput, zijn we daar op dit moment niet meer zeker van. Maar de bondscoach bleef nederig en analyseerde zijn wijzigingen.

Na de match tegen Nieuw-Zeeland had Rudi Garcia beslist het adagium "never change a winning team" letterlijk toe te passen: dezelfde elf begonnen, ook al waren de profielen (en het niveau) aan de overkant heel anders. En de bondscoach van de Rode Duivels steekt het niet weg: "We verwachtten meer van de elf die gestart zijn, natuurlijk", zegt hij op de persconferentie.

"We hebben domme ballen verspeeld en wilden te snel gaan. Vanaf het moment dat we met drie vanachter zijn beginnen opbouwen, ging het veel beter. We moesten die ploeg van Senegal laten lopen en dat is ons uiteindelijk gelukt", gaat Garcia verder, die vanaf de bank de oplossing vond.

"De grote kwaliteit van de groep was dat we zijn blijven geloven. Je haalt geen resultaat met enkel elf, dat hebben jullie opnieuw gezien: de zege kwam van de bank met knappe invalbeurten van Dodi en Diego, van Nicolas en Amadou, van Meunier die Romelu vindt."

De Bruyne en Doku eraf nog voor het uur

Kortom: als Rudi Garcia bij de aftrap misschien fouten heeft gemaakt, dan had hij ook het lef om ze recht te zetten en vooral om bij 0-2 niet zomaar nog meer aanvallers te stapelen, maar echte tactische ingrepen te durven doen. "Dat hoort bij mijn job: wissels vinden en een dynamiek veranderen.

We moesten de ploeg herbalanceren, offensief maar ook defensief", relativeert de Fransman. "Iedereen verdient felicitaties. Als we niet zo waren opgeschud, hadden we nooit zo'n inhaalrace neergezet. Dat geeft je een enorme boost: dit is het soort scenario dat een groep kan smeden."

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Opvallend: Garcia durfde nog vóór het uur zijn twee veronderstelde supersterren, Kevin De Bruyne en Jeremy Doku, naar de kant halen. "Als je wisselt, is dat niet tegen degenen die eruit gaan maar in het voordeel van degenen die erin komen."

"De enige verdienste dat ik heb, is dat ik in mijn spelers heb geloofd en dat ik geloofde dat de invallers de ploeg beter konden maken. Het is niet aan mij om trots te zijn of niet op mijn wissels: ik heb gewoon mijn job gedaan." In de toekomst moet het misschien vermeden worden om dat in zo'n haast te moeten doen, maar je kan Garcia niet ontzeggen dat hij de match bijzonder goed heeft gelezen...

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