DONE DEAL: KV Mechelen strikt speler na zes jaar bij Club Brugge

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Club Brugge gelooft volop in zijn eigen jeugd. Het speelde de finale van de Youth League dit seizoen en wil op dat elan doorgaan in de toekomst. Een nieuwe topper zijn ze nu wel kwijt, want na Daan Braspenning kiest ook Stan Naert voor een ander avontuur.