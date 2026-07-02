DONE DEAL: KV Mechelen strikt speler na zes jaar bij Club Brugge

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: KV Mechelen strikt speler na zes jaar bij Club Brugge
Foto: © photonews
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Club Brugge gelooft volop in zijn eigen jeugd. Het speelde de finale van de Youth League dit seizoen en wil op dat elan doorgaan in de toekomst. Een nieuwe topper zijn ze nu wel kwijt, want na Daan Braspenning kiest ook Stan Naert voor een ander avontuur.

Aernout Van Lindt

Stan Naert trekt van Club Brugge naar KV Mechelen

KV Mechelen heeft Stan Naert beet. Dat nieuws werd bekendgemaakt via de webstek van Malinwa. "Onze beloftenploeg heeft er een nieuwe spits bij. Stan Naert tekent een contract tot 2028. De 18-jarige Belg komt over van de jeugdopleiding bij Club Brugge."

"Stan Naert behoorde vorig jaar nog tot de Belgische selectie op het WK U17, en scoorde toen zelfs een doelpunt in de openingswedstrijd tegen Argentinië. Afgelopen seizoen was hij bij de U18 van Blauw-Zwart goed voor acht doelpunten in 26 wedstrijden. Welkom bij Malinwa, Stan!" Na zes jaar Club Brugge is het dus Mechelen geworden voor Naert.

Club Brugge gelooft volop in zijn eigen jeugd. Het speelde de finale van de Youth League dit seizoen en wil op dat elan doorgaan in de toekomst. Een nieuwe topper zijn ze nu wel kwijt, want na Daan Braspenning kiest ook Stan Naert voor een ander avontuur.

Stan Naert kiest voor een nieuw avontuur. Het jeugdproduct van blauw-zwart kiest voor zes jaar voor een nieuwe uitdaging. Dat liet de speler zelf weten via de sociale media. Op Instagram pakte hij uit met een pakkende boodschap.

"Na zes jaar bij deze club is het tijd voor mij om afscheid te nemen. Ik kijk met trots terug op de afgelopen zes seizoenen; het was een enorme eer om voor deze prachtige club te mogen spelen", aldus Naert in de publieke boodschap.

Stan Naert verlaat Club Brugge na zes jaar voor nieuw avontuur

"Ik zal altijd dankbaar blijven voor de mensen die ik onderweg heb ontmoet en voor degenen die altijd in mij zijn blijven geloven. Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging in mijn carrière en om mijn dromen na te jagen", is Naert dankbaar.

Ook Club Brugge is vol lof voor de speler en gunt hem het beste in haar carrière. "Veel succes Stan", laten ze weten in een reactie via Instagram. Waar Naert heen zal gaan? Dat is nog niet geweten, maar zal snel duidelijk worden. We willen van de gelegenheid gebruik maken om Naert veel succes te wensen in zijn nieuwe avontuur.

Naert volgt in het spoor van Braspenning 

Naert is bovendien niet de eerste speler van de succesploeg van Club NXT van dit jaar die de stal na meerdere jaren verlaat. Eerder trok ook al Daan Braspenning weg bij Club Brugge. HIj tekende ondertussen al een contract bij OH Leuven. 

De droomploeg van Daan Braspenning was vroeger Manchester United, maar na een avontuur bij Sint-Jozef speelde hij de voorbije acht jaar bij Club Brugge. En daar liet de centrale verdediger mooie dingen zien en maakte hij leuke herinneringen.

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