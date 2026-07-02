DONE DEAL: Anderlecht stelt ervaren verdediger voor

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Anderlecht stelt ervaren verdediger voor
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RSC Anderlecht heeft versterking in huis gehaald. Léo Pétrot (29) maakt de overstap naar RSC Anderlecht. De linksvoetige centrale verdediger genoot zijn opleiding bij het Franse AS Saint-Étienne en was afgelopen seizoen actief bij de Spaanse eersteklasser Elche CF.

"Léo Pétrot (29) maakt de overstap naar RSC Anderlecht. De verdediger tekende een contract tot juni 2028. Léo is een jeugdproduct van AS Saint-Étienne maar maakte zijn officiële profdebuut met FC Lorient", opende RSC Anderlecht een persbericht op de webstek van paars-wit.

"Een jaar later keerde hij terug naar zijn jeugdliefde. Hij tekende toen een driejarig contract bij Saint-Étienne en mocht 99 keer het groen-witte shirt aantrekken. Leo maakte deel uit van de ploeg die Les Verts terug naar de Ligue 1 loodste in het seizoen 2023-2024."

RSC Anderlecht stelt Léo Pétrot voor als nieuwste aanwinst

"In totaal verzamelde Léo 53 wedstrijden in de Ligue 1. Vorige zomer koos de Fransman voor zijn eerste buitenlandse avontuur. Hij maakte toen de overstap naar het Spaanse Elche CF, dat net was gepromoveerd naar de hoogste klasse."

"Daar speelde de 1,88 meter lange verdediger 36 wedstrijden in de defensie. Met Léo haalt paars-wit een linksvoetige verdediger met fysieke présence en ervaring", aldus paars-wit. Pétrot zelf lijkt ook klaar te zijn voor zijn nieuwe uitdaging.

Paars-wit haalt ervaring in huis

"RSC Anderlecht is voor mij de grootste club in België. Het is een club die dezelfde ambities en doelstellingen koestert als mij, met name voor prijzen spelen en meedoen op het Europese toneel. Deze stap in mijn carrière was voor mij dus een logische keuze", aldus een heel eerlijke Pétrot.

"Ik hoop de club te helpen door defensieve stabiliteit te brengen binnen de ploeg en met alle ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgebouwd." Paars-wit wil in het nieuwe seizoen knallen en onder Sibierski wil het daartoe heel wat nieuwe spelers in huis halen.

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