Het is menens: 'Nederlandse topclub komt zich plots mengen in debatten rond De Cat'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Het is menens: 'Nederlandse topclub komt zich plots mengen in debatten rond De Cat'
Foto: © photonews

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Er is de laatste weken al heel wat te doen geweest over Nathan De Cat. Het ziet er niet naar uit dat hij in België zal blijven. En dus is de vraag stilaan ook wat er gaat gebeuren met hem. Een nieuwe gegadigde duikt nu verrassend op.

Nathan De Cat heeft een beslissing genomen. Hij wil volgend jaar Europees spelen en dus is Paris FC geen kanshebber meer. De Bundesliga leek op die manier te wenken voor de jonge speler van RSC Anderlecht, zoveel is duidelijk.

Anderlecht zou wel eens gedwongen kunnen worden om de vraagprijs voor zijn grote belofte te verlagen. En zo kan de soap een heel nieuwe wending aan gaan namen wat De Cat betreft, want het laatste woord is zeker nog niet gezegd.

Nathan De Cat staat voor een vertrek bij Anderlecht, zoveel is duidelijk

Nathan De Cat staat deze zomer meer dan ooit voor een vertrek bij Anderlecht. De 17-jarige middenvelder weigert zijn contract, dat over een jaar afloopt, te verlengen, waardoor de Brusselse club hem meteen wil verkopen.

Hoffenheim is in het gat gesprongen en praat volgens Sky Sport steeds intensiever met de entourage van de speler. Paris FC en diverse Engelse clubs maken omwille van het Europese avontuur minder kans. Maar volgens Nederlandse media zou plots ook PSV in de bres willen springen voor de jonge Belg.

Springt PSV in het gat dat Hoffenheim laat?

De tijd dringt voor Anderlecht, dat in het nauw zit. PSV kan wel helpen om het aanbod alsnog de lucht te laten inschieten. De voorbije weken was er al veel te doen over de wensen van paars-wit. De Belgische recordkampioen hoopt dertig miljoen euro te krijgen voor De Cat.

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Het hoogste bod van Hoffenheim ligt momenteel rond de twintig miljoen euro. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de 17-jarige middenvelder op 27 miljoen euro. Daardoor ligt er nog een wezenlijk verschil tussen vraag en aanbod en zal het nog hard onderhandelen worden de komende dagen en weken.

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