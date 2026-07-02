🎥 Veel humor en kritische geesten: "Garcia? Kan mijn bomma ook"

Een mirakel. Veel meer kan je er eigenlijk niet van maken wat de Rode Duivels hebben laten zien tegen Senegal. En dus kregen we opvallende reacties, maar ook opvallende humor. FC De Kampioenen en dergelijke meer passeerden ook de revue.

Olivier Deschacht was in Ongefilterd dan weer streng: "Ja, we hebben gefeest. Het was ho*renchance dat de Rode Duivels hebben gehad. Ik weet niet of ik dat hier mag zeggen, maar als je de doelpunten analyseert moet je zeggen dat we geluk hebben gehad."

Radja Nainggolan pikte meteen in: "Altijd zo negatief jongens. Alstublieft! Het is puur geluk, maar achteraf bekeken heeft Garcia wel ballen aan zijn lijf gehad en de juiste keuzes gemaakt. En uiteindelijk moet iedereen zijn mondje houden, klaar."

Radja Nainggolan heeft lof voor Rudi Garcia

"Uiteindelijk heeft hij wel iets nieuws gebracht. Hij kan zijn gelijk daarin gehaald hebben. Wil dat zeggen dat hij een mirakeltrainer is? Zeker niet, maar hij heeft wel iets laten zien en het heeft resultaat opgeleverd", aldus de gewezen Rode Duivel.

Stijn Stijnen was dan weer een heel andere mening aangedaan: "Je kan iedereen op dat stoeltje zetten en eens alles laten proberen. Dat kan mijn bomma ook ...", was hij kristalhelder over de impact die de coach al dan niet zou gemaakt hebben.

Heel veel humor rondom de Rode Duivels na ongeziene prestatie tegen Senegal

Ondertussen heeft het internet heel veel pareltjes gebracht over hoe het met de Rode Duivels ging op woensdagavond. Er werd daarbij onder meer - hoe kan het ook anders - druk gewerkt met fragmenten uit FC De Kampioenen.



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De aflevering "Het mirakel" werd op verschillende manieren gebruikt om leuke filmpjes mee te maken, maar er waren nog veel andere dingen die de revue passeerden. Het was dan ook een ongeziene wedstrijd die de Rode Duivels speelden tegen de Senegalezen. We geven u graag een aantal van de mooiste filmpjes mee - geniet mee van de betere persiflages die al gemaakt werden.