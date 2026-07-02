Vanhaezebrouck laat niets heel van Rudi Garcia, wat zeggen de buitenlandse kranten?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Vanhaezebrouck laat niets heel van Rudi Garcia, wat zeggen de buitenlandse kranten?
Foto: © photonews
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Straffe nummertjes zijn van alle tijden. En comebacks of remontada's zijn ook van alle tijden. Maar wat de Rode Duivels lieten zien op woensdagavond is enorm indrukwekkend te noemen. Heel erg interessant ook om even te kijken wat ze daar in de wereld over dachten dus.

Filip Joos was tijdens zijn commentaar al meteen heel duidelijk: "België - Japan was al een wonder, maar dit is nog veel meer een mirakel. Ook gezien de kwaliteiten die Senegal heeft. Een klassieker is het." En ook in de studio liepen ze op en over elkaar om vooral te zeggen dat het bijzonder onverwacht was allemaal.

Karl Vannieuwkerke opende in de studio van Sporza al na de reguliere speeltijd de debatten: "Hoe kan je het surrealisme jinxen met een paar shirts? Dit is een onwaarschijnlijk scenario, we waren klaar om de eindanalyse van de Rode Duivels te maken."

Hein Vanhaezebrouck streng voor de Rode Duivels & Rudi Garcia

Hein Vanhaezebrouck liet zich ook uit over de Rode Duivels en hun bondscoach. Ondanks het eindresultaat blijft hij bijzonder kritisch. "Je moet door het resultaat heen kijken. Laat ons beginnen bij de opstelling. Rudi Garcia koos voor dezelfde ploeg, met drie voetballende middenvelders."

"Daar was ik ook voorstander van. Maar dan moet je wel voetballen. De bal opeisen, proberen dominant te spelen, de controle van de match in handen nemen. Neen, er werd gekozen om afwachtend te spelen, in een middellage organisatie. Tja, dan kan je beter andere spelers zetten, die beter zijn in verdedigen met intensiteit. Nu kon Senegal lange tijd doen waar het goesting in had", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Deschacht, Nainggolan en Stijnen verschillen van mening

Olivier Deschacht was in Ongefilterd dan weer streng: "Ja, we hebben gefeest. Het was ho*renchance dat de Rode Duivels hebben gehad. Ik weet niet of ik dat hier mag zeggen, maar als je de doelpunten analyseert moet je zeggen dat we geluk hebben gehad."

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De Ketelaere Charles
© photonews

Radja Nainggolan pikte meteen in en ook Stijn Stijnen hadden interessante dingen te zeggen. Ze waren op dat gebied overigens niet de enigen, want ook in de buitenlandse kranten stond er heel veel te lezen over de Rode Duivels.

Buitenlandse kranten gaan helemaal los

“België is oud en zielloos. Bij een 0-2 achterstand stonden Trossard en Tielemans ruzie te maken in plaats van krachten te verzamelen, terwijl Garcia wie weet wat bleef opschrijven", opende de Gazzetta Dello Sport de debatten over een heel slechte wedstrijd. Het resultaat maakt volgens hen zeker niet alles goed. En ze zijn niet de enige krant die van die mening zijn.

“Er was een onwaarschijnlijke ommekeer nodig om België te redden. Een onverhoopte kwalificatie voor de Rode Duivels, die lange tijd apathisch waren en werden gedomineerd door Senegal. Dat leek een stunt in handen te hebben, maar gaf het helemaal uit handen", citeert Het Laatste Nieuws dan weer uit L'Equipe over de prestatie van de Duivels.

Verenigde Staten hebben er goed gevoel in

Beide kranten zijn het er wel over eens dat de comeback - die uiteraard ook aan die tegen Japan acht jaar geleden deed denken - indrukwekkend was, maar dat het niet alles kan en mag gaan verbloemen. En in de Verenigde Staten? Kijken ze daar nu uit naar de Belgen? "Niemand zag het aankomen, zeker niet Rudi Garcia die gedurfde wissels doorvoerde uit pure wanhoop", aldus The Athletic over de zaak.

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