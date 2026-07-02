DONE DEAL: Union SG heeft WK-revelatie beet
Het WK is uiteraard het gedroomde uithangbord voor elke deelnemer, en nog meer voor wie een volgende stap in zijn carrière wil zetten, bijvoorbeeld door de overstap naar Europa te maken. Dat zou weleens het geval kunnen zijn voor Relebohile Mofokeng, die op de radar staat van ... Union SG.
DONE DEAL: Union SG heeft WK-revelatie beet
Relebohile Mofokeng is de nieuwste aanwinst van Union. De Zuid-Afrikaan komt over van Orlando Pirates en tekent tot medio 2030 met een cluboptie voor een extra jaar. Dat heeft Union SG op haar webstek officieel bekendgemaakt. “Ik ben heel blij om hier te zijn”, vertelt Mofokeng nadat hij zijn contract ondertekend heeft.
“Het is een droom om in Europa te kunnen spelen en straks ook in de voorrondes van de Champions League te beginnen. Afgelopen jaar was heel speciaal, met de landstitel, mijn eerste WK met Zuid-Afrika en nu deze belangrijke stap in mijn carrière. Ik hoop mezelf hier verder te ontwikkelen als speler. Samen met het team gaan we strijden om prijzen te pakken.”
Orlando Pirates meldt: "Akkoord in de maak"
De Zuid-Afrikaanse club Orlando Pirates heeft in een persbericht bekendgemaakt dat het een akkoord heeft bereikt met Union Saint-Gilloise over Relebohile Mofokeng. De Zuid-Afrikaanse linksbuiten was één van de revelaties van het WK en is in het vizier gekomen van de Brusselse club. "De transfer blijft afhankelijk van het slagen voor de medische keuring van Mofokeng en van het afronden van zijn persoonlijke voorwaarden met de club uit de Pro League", verduidelijkte Orlando Pirates in een mededeling.
Principe-akkoord tussen Orlando Pirates en Union SG
Union Saint-Gilloise volgde de speler trouwens al vóór het WK, liet de Zuid-Afrikaanse club weten: "In werkelijkheid was er al een principe-akkoord tussen Orlando Pirates en Union Saint-Gilloise vóór de start van de FIFA Wereldbeker."
"Beide partijen hebben samen beslist om elke publieke aankondiging uit te stellen tot na het toernooi, zodat Mofokeng zich volledig kon focussen op het WK met Bafana Bafana, zonder afgeleid te worden door transfergesprekken, en zodat de historische campagne van de nationale ploeg alle aandacht kon krijgen", voegde de Zuid-Afrikaanse club eraan toe, om af te sluiten: "Er zullen voorlopig geen verdere commentaren volgen, tot het proces tussen de speler en Royale Union Saint-Gilloise volledig is afgerond."
Het WK is uiteraard het gedroomde uithangbord voor elke deelnemer, en nog meer voor wie een volgende stap in zijn carrière wil zetten, bijvoorbeeld door de overstap naar Europa te maken. Dat zou weleens het geval kunnen zijn voor Relebohile Mofokeng, die op de radar staat van ... Union SG.
Met de komst van Ondrej Kricfalusi, Darius Olaru, Ilan Hurtevent en Nikki Havenaar heeft Union Saint-Gilloise al meer dan negen miljoen euro uitgegeven op de transfermarkt, in afwachting van een mogelijk akkoord met ADO Den Haag voor Milan Hokke.
Aan uitgaande zijde is Union voorlopig nog niet veel spelers kwijt, al worden er na het WK wel heel wat bewegingen verwacht. Anan Khalaili zou onder meer richting de Serie A kunnen vertrekken, terwijl Christian Burgess en Guillaume François momenteel de enige twee spelers zijn die de kern officieel hebben verlaten.
Union wil Relebohile Mofokeng, een van de revelaties van Zuid-Afrika
Union blijft intussen actief op de transfermarkt en zou een versnelling hoger schakelen om een van de revelaties van het WK binnen te halen: Relebohile Mofokeng. Dat laat Het Nieuwsblad in ieder geval weten maandagavond.
De 1,68 meter grote rechtspoot is een aanvallende middenvelder die ook op de linkerflank uit de voeten kan. Op het WK speelde hij drie van de vier wedstrijden van Zuid-Afrika, waaronder de verloren zestiende finale tegen Canada, zondagavond.
Nieuwe versterking voor Union SG op komst?
Als kampioen van Zuid-Afrika met Orlando Pirates staat hij al een tijdje op de verlanglijst van Union SG. Vorig seizoen was hij in de competitie goed voor tien goals en acht assists en daarmee een sterkhouder voor zijn team.
Volgens onze collega’s van Het Nieuwsblad wil Union de deal zo snel mogelijk afronden, vooraleer een andere club zich meldt. Voor de 16-voudige international zou Union enkele miljoenen moeten neertellen; op het referentieplatform Transfermarkt wordt hij op drie miljoen euro gewaardeerd.
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