Opmerkelijke transfer: Anderlecht-toptalent gaat concurrentie aan met Gents toptalent

Julien Duranville heeft zijn toekomst uitgetekend in Frankrijk. De 20-jarige Belgische flankaanvaller verlaat Borussia Dortmund en zet zijn carrière verder bij Olympique Lyon. Dat bevestigde de Duitse topclub donderdag via haar officiële kanalen.

De overstap hing al even in de lucht. Duranville zelf kondigde woensdag via Instagram aan dat zijn avontuur in Duitsland ten einde kwam, nog voor Dortmund een dag later officieel afscheid nam. “We bedanken Juju voor zijn drieënhalf jaar in zwart en geel en wensen hem het allerbeste voor zijn verdere carrière en zijn familie”, liet de Bundesliga-club weten.

Veel blessures in nog jonge carrière van Duranville

Voor Duranville wordt Lyon zijn volgende stap in een nog jonge, maar al bewogen carrière. De Belgische jeugdinternational trok in januari 2023 van Anderlecht naar Dortmund, waar hij bekendstond als een van de grootste offensieve talenten uit Neerpede. Zijn explosiviteit en dribbelvermogen leverden hem snel een toptransfer op, maar in Duitsland liep het verhaal niet zoals gehoopt.

Mittelfeldspieler Julien Duranville wird Borussia Dortmund mit sofortiger Wirkung verlassen und in die Ligue 1 zu Olympique Lyon wechseln.



Danke für Deinen Einsatz und nur das Beste für Deinen weiteren Weg, Juju! 💛 pic.twitter.com/168aYUIwSh — Borussia Dortmund (@BVB) July 2, 2026

Blessures speelden een grote rol in zijn ontwikkeling. In totaal kwam Duranville amper vijftien keer in actie in de Bundesliga, aangevuld met negen optredens in de Champions League en één bekerwedstrijd. Zijn enige doelpunt voor Dortmund maakte hij in de beker tegen vierdeklasser Phönix Lübeck.

Ook bij de Belgische nationale ploeg kreeg hij al een eerste kans om zich te tonen. In 2024 debuteerde hij in de Nations League-wedstrijd tegen Israël, die België met 1-3 won. Het bleef voorlopig bij die ene interland.





Concurrentie met Malick Fofana

Om meer speelminuten te verzamelen, werd Duranville in de tweede seizoenshelft uitgeleend aan het Zwitserse FC Basel. Daar kon hij eindelijk regelmaat opdoen en scoorde hij twee doelpunten en gaf één assist.

Met zijn transfer naar Lyon kiest Duranville nu voor een competitie waar hij opnieuw moet strijden voor zijn plek, maar waar ook kansen liggen om zich definitief te lanceren op het hoogste niveau. Voor Lyon is hij een investering in snelheid en creativiteit op de flanken.

Opvallend: met zijn komst naar de Ligue 1 komt Duranville mogelijk ook in dezelfde vijver terecht als landgenoot Malick Fofana, die al langer in Frankrijk actief is en daar eveneens als offensieve flits wordt beschouwd.