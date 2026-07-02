'Arsenal wil deal Club Brugge kapen'

Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Het is 30 juni. De laatste dag van het schooljaar, maar evengoed van de meeste contracten in het voetbal. En dus ook tijd om knopen door te hakken. Bij Internazionale in Milaan hebben ze alvast een paar duidelijke statements gemaakt. Club Brugge kan daar mogelijk van profiteren.