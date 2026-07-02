WK-LIVE 2/7: Castagne komt uitleg geven na de stuntzege van gisteren: "Topmoment in de kleedkamer"
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Timothy Castagne ziet grote les na thriller tegen Senegal en ziet druk bij... Verenigde Staten
De Rode Duivels beleefden tegen Senegal een van de meest spectaculaire wedstrijden uit hun recente geschiedenis. België boog een 0-2-achterstand nog om in een 3-2-overwinning na verlengingen, maar Timothy Castagne beseft dat de euforie niet verbergt dat er ook heel wat werkpunten zijn. (Lees meer)
Jij bent altijd serieus op training lijkt het wel.
Ik kan wel lachen, maar als de training begint, ben ik gefocust. Een passoefening of een match op training, dat is voor mij hetzelfde. Het is een manier om te leiden, als voorbeeld.
Wordt het moeilijker tegen een thuisland?
Het kan dubbel zijn. Er zullen veel meer fans zijn van hen, maar als het wat minder draait bij hen, zal dat misschien tegen hen keren. De druk zal enorm zijn voor hen.
Hoe gaan jullie om met de vroege wissels van de bondscoach?
Het antwoord hebben we gisteren gezien. Diego (Moreira) kwam in en bracht veel energie terwijl hij nog niet gespeeld had. Gisteren haalde hij De Bruyne en Doku naar de kant, hij kijkt niet naar namen. Dat bewijst dat iedereen klaar moet zijn.
Hoe moeilijk was het om in slaap te vallen?
Het is altijd moeilijk na een match, maar met dat uurverschil is het nog altijd makkelijk om in slaap te vallen. Ik heb nog een halfuurtje naar video's van fans gekeken die vierden.
Hoeveel berichten heb je gekregen?
Veel. Om te antwoorden was wel moeilijk gezien het uur.
Je bent begonnen aan het WK, moest daarna naar de bank en kwam terug. Ben je blij met je toernooi?
Ja, ik denk wel dat ik nog beter kan. Ik probeer zoveel mogelijk aan de ploeg bij te brengen. Ik wil altijd wel meer.
Hoe ging het eraan toe na de match?
In de kleedkamer was het een topmoment. Alleen spelers en staf, goeie sfeer. Daarna wat tijd om familie te zien en te genieten.
Timothy, hoe voelde die zotte wedstrijd aan?
Het was gek om door al die emoties te gaan. Na 80 minuten dacht je niet dat het in vijf minuten ging draaien. We hebben veel werk, want je wil niet in die positie komen; Je gaat niet elke keer twee keer scoren in vijf minuten. Onze druk was niet goed genoeg de eerste helft, we lieten hen gewoon spelen. We probeerden te veel voorzetten van te ver en dan verlies je domme ballen. En zij hebben goeie spelers om dat uit te buiten.
Ook de Belgen gaan aan het roeien ... richting wereldtitel?
De sfeer woensdagavond na 75 minuten? Onder het vriespunt op vele grote schermen en plaatsen. Een uur later? De meest uitgelaten bende ooit. Het zegt veel over hoe snel het kan gaan met de sfeer. En ook overheen de wedstrijden lijkt het best wel snel te gaan.
Waren er voor de eerste wedstrijd nog niet al te veel mensen, dan is dat nu aan het stijgen. In Wetteren bijvoorbeeld waren er op het marktplein al meer dan het dubbele van de vorige wedstrijden. Boven de 1000 man waren er, een uitgelaten bende die blij is dat er maandagnacht nog een wedstrijd zal volgen.
"Dit zie ik graag!" - Bondscoach Garcia komt terug op heel opmerkelijk moment in de match
Iedereen keek eens vreemd op naar het tv-scherm bij de drankpauze in de tweede helft. Leandro Trossard en Youri Tielemans hadden een harde woordenwisseling en moesten zowaar uit elkaar gehaald worden door Lukaku en Raskin. (Lees meer)
Vanhaezebrouck laat niets heel van Rudi Garcia, wat zeggen de buitenlandse kranten?
Straffe nummertjes zijn van alle tijden. En comebacks of remontada's zijn ook van alle tijden. Maar wat de Rode Duivels lieten zien op woensdagavond is enorm indrukwekkend te noemen. Heel erg interessant ook om even te kijken wat ze daar in de wereld over dachten dus. (Lees meer)
Rudi Garcia krijgt veeg uit de pan van ... statistiekenbureau OPTA
Rudi Garcia is stevig aangepakt door de bekende wereldwijde leverancier van sportdata en -statistieken OPTA, na zijn uitspraak over het slechte scorebeheer van Senegal. (Lees meer)
🎥 Veel humor en kritische geesten: "Garcia? Kan mijn bomma ook"
Een mirakel. Veel meer kan je er eigenlijk niet van maken wat de Rode Duivels hebben laten zien tegen Senegal. En dus kregen we opvallende reacties, maar ook opvallende humor. FC De Kampioenen en dergelijke meer passeerden ook de revue. (Lees meer)
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Als invaller tegen Senegal maakte Diego Moreira zijn eerste minuten op het WK. De Belg viel goed in en scoorde zo punten in de ogen van Rudi Garcia. Of dat ook iets gaat opleveren naar de volgende wedstrijd(en) toe? (Lees meer)
Congolese coach verliest zijn vader
Congo werd heel erg nipt uitgeschakeld door Engeland op het WK. Na de wedstrijd waren alle gedachten echter bij de Congolese bondscoach. Die verloor zijn vader tijdens de wedstrijd. Het was tragisch nieuws voor Sébastien Desabre. Tijdens de persconferentie na de wedstrijd verkondigde de perschef van zijn ploeg namelijk dat zijn vader was overleden.
De coach was duidelijk in shock - het is niet geweten of hij vooraf al wist dat zijn vader overleden was, maar het doet vermoeden van niet. "Merci", reageerde hij even kort als vriendelijk richting perschef. Om vervolgens moedeloos de perszaal te verlaten. We wensen Desabre, zijn familie en vrienden veel sterkte toen in moeilijke tijden.
Rudi Garcia én sterspeler moeten het ontgelden
De Rode Duivels zitten in de achtste finales van het WK voetbal. Daarmee lijkt echter alles gezegd, want echt goed kunnen we de wedstrijd tegen Senegal niet noemen. Zeker de eerste 80 minuten waren niet om over naar huis te schrijven. (Lees meer)
Analisten snappen het zelf niet meer: "Dit krijg je niet uitgelegd"
De Rode Duivels zitten nog niet op het vliegtuig naar Europa met Nederland en Duitsland. Tegen Senegal zorgden ze voor de comeback van de eeuw misschien wel. Het was niet goed, maar het is wel gelukt. "Wat een waanzin", aldus Karl Vannieuwkerke. (Lees meer)
Wordt Jürgen Klopp de nieuwe bondscoach van Duitsland?
Duitsland bereidt zich voor op de periode na Julian Nagelsmann. Jürgen Klopp staat klaar om het roer over te nemen bij de nationale ploeg na de uitschakeling op het WK tegen Paraguay. De voormalig Liverpool-trainer houdt sinds het einde van het seizoen 2023/2024 een pauze van het actief coachen.
Sinds zijn vertrek bij Liverpool op het einde van het seizoen 2023/2024 en een zomer als ‘luxepundit’, geeft Jürgen Klopp aan klaar te zijn om opnieuw aan de slag te gaan. Hij zou zelfs bereid zijn om bondscoach van Duitsland te worden als de DFB hem belt. De federatie heeft ook namen als Ralf Rangnick of Pep Guardiola achter de hand, maar Klopp zou de grote favoriet zijn.
Hommeles in Senegal: speler weigert nog te spelen voor nationale ploeg
De late nederlaag van Senegal tegen de Rode Duivels heeft er - ondanks een goede wedstrijd - op ingehakt bij het Afrikaanse land. Na de nederlaag tegen de Rode Duivels zal Pape Gueye naar alle waarschijnlijkheid voorlopig niet uitkomen voor de nationale ploeg van Senegal.
De 27-jarige middenvelder heeft via sociale media laten weten afstand te nemen van het nationale team. Hij gaat tekeer tegen de technische staf en wil onder hen niet meer spelen tot nader order, zo lijkt het. "Ik neem een pauze van het nationale elftal, dat is het enige dat ik er nu wil over zeggen", aldus Gueye.
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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