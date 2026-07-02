Sterkhouder Oranje compléét afgemaakt: "Staat te dekken als een oud wijf!"

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Sterkhouder Oranje compléét afgemaakt: "Staat te dekken als een oud wijf!"
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Nederland heeft een teleurstellend WK achter de rug. Oranje verloor in de zestiende finales van Marokko na strafschoppen en zag de WK-droom zo al heel vroeg uiteenspatten. De kritiek in Nederland is keihard. Ook kapitein Virgil van Dijk ontsnapt er niet aan.

Nederland kwam tegen Marokko op voorsprong via Cody Gakpo, maar speelde een tegenvallende wedstrijd en kon amper dreigen. De Leeuwen van de Atlas maakten in de slotfase de gelijkmaker via Issa Diop en schakelden Oranje alsnog uit met strafschoppen.

Derksen is vernietigend

Het was een dreun die hard aankwam in Nederland. Bondscoach Ronald Koeman werd al zwaar op de korrel genomen en ook Virgil van Dijk deelt in de klappen. Johan Derksen hield zich niet in bij Vandaag Inside en had onder meer kritiek op de manier waarop de Liverpool-verdediger optrad bij de Marokkaanse tegengoal.

 "Gullit en Van Basten hadden het niet zomaar gepikt dat een bondscoach plots het hele systeem overhoop zou gooien", zegt Derksen. "Maar Van Dijk is een pseudoleider. Die leidt zijn eigen defensie niet eens en die staat te dekken als een oud wijf bij die goal van Marokko. Hij oogt als een personality met zijn mooie voorkomen, maar hij is het niet."

Van Dijk trapte geen strafschop

Ook het feit dat hij geen strafschop trapte, werd hem verweten. "Hij is toch een van de grote vedetten van dit team, die moet meteen naar voren komen", zei Derksen.

De crisis lijkt zo compleet in Nederland, waar ze veel meer verwacht hadden van dit WK. Ronald Koeman stapte op na de uitschakeling. Hij had in de groepsfase ook al kritiek gekregen na enkele minder geslaagde wissels in het gelijkspel tegen Japan (2-2).

96 caps

Van Dijk is al jarenlang een sterkhouder van Nederland. Hij telt 96 caps (13 goals) en is al een hele tijd kapitein. Op zijn 34e lijkt het onwaarschijnlijk dat hij nog een WK zal spelen. Op clubniveau heeft hij bij Liverpool nog een contract tot midden 2027.

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Virgil van Dijk

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