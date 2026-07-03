Anderlecht houdt de adem in in aanloop naar Hammarby: nieuws over de blessure van Nathan De Cat

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Anderlecht houdt de adem in in aanloop naar Hammarby: nieuws over de blessure van Nathan De Cat
Foto: © photonews
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Onder leiding van de Portugees Vitor Bruno is de voorbereiding bij Anderlecht niet gestart onder de beste omstandigheden. De Brusselaars zagen al vroeg in de voorbereiding drie spelers uitvallen met blessures tijdens de eerste trainingen.

Ilay Camara en Lucas Hey waren de eerste slachtoffers. Beide verdedigers liepen een breuk op, werden ondertussen geopereerd en zullen de tweede voorronde van de Europa League tegen Hammarby missen. De heenwedstrijd staat al gepland op 23 juli. Ook hun start in de competitie lijkt daardoor in het gedrang te komen.

Geen zware blessure voor Nathan De Cat

Ook Nathan De Cat moest zondag de training vroegtijdig verlaten met klachten. Volgens Het Nieuwsblad is er intussen meer duidelijkheid: de jonge middenvelder is ongeveer drie weken buiten strijd door een spierblessure. Een lange afwezigheid wordt uitgesloten, waardoor hij normaal gezien nog in beeld blijft voor de Europese duels tegen Hammarby.

Al is dat met een belangrijke kanttekening: zijn toekomst bij Anderlecht blijft onzeker. De 17-jarige Belgische belofte, die niet werd geselecteerd voor de WK-selectie van Rudi Garcia, staat namelijk nadrukkelijk op de radar van buitenlandse clubs. TSG Hoffenheim zou al een eerste bod hebben neergelegd in Neerpede, terwijl ook PSV Eindhoven hem nadrukkelijk volgt.

Transferdossier blijft open

De situatie rond De Cat is complex. Zijn contract loopt volgend jaar af en een verlenging lijkt voorlopig niet aan de orde. Anderlecht zou mikken op een transfersom tot 30 miljoen euro, al lijkt dat bedrag in de huidige context moeilijk haalbaar.

Ondanks de interesse uit verschillende Europese topcompetities is er nog geen akkoord met een nieuwe club. De jonge middenvelder maakte de voorbije seizoenen wel een sterke indruk en groeide uit tot een vaste waarde in een moeilijk sportief jaar voor paars-wit, dat eindigde met een vierde plaats in de Champions’ Play-offs en een nederlaag in de bekerfinale tegen Union.

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Zware belasting op jonge schouders

De statistieken tonen hoe zwaar De Cat werd belast: 46 wedstrijden en bijna 3.500 speelminuten op amper 17-jarige leeftijd. Dat hoge aantal wedstrijden lijkt mee te spelen in zijn recente spierproblemen, na eerdere kleine kwetsuren in de play-offs.

Binnen de club wordt die belasting intern ook bekeken, met aandacht voor blessurepreventie. Zo zou de staf extra nadruk leggen op beschermingsmaatregelen tijdens trainingen om verdere kwetsuren te vermijden.

Voorlopig blijft De Cat dus enkele weken aan de kant, maar de grote vraag blijft vooral: speelt hij straks nog in het paars-wit van Anderlecht, of al bij een andere Europese topclub?

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