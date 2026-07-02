"Dit kan je niet analyseren, Rudi Garcia is El Loco vanaf nu"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 6 reacties
"Dit kan je niet analyseren, Rudi Garcia is El Loco vanaf nu"
Foto: © photonews

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De Rode Duivels zitten in de achtste finales op het WK voetbal in de Verenigde Staten. Hoe dat precies is gelukt? Dat is moeilijk uit te leggen. Ook de analisten vinden het heel moeilijk om logica te vinden in de analyse van de wedstrijd.

"Dit kan weinig overtreffen", opende de debatten in MidMid Mansion na de ongeziene terugkeer van de Rode Duivels tegen Senegal, goed voor de 3-2 eindoverwinning en het ticket voor de achtste finales tegen de Verenigde Staten. "We moeten Lukaku heel dankbaar zijn voor dat hele moeilijke doelpunt."

"Analyseren? Stop al maar eens met dat woord te gebruiken. Ik ga de wedstrijd nog drie keer moeten bekijken en ik ga hem nog niet kunnen analyseren", aldus Leroy Deltour. "We hebben een crazy coach blijkbaar", spraken ze over 'goeroe' Garcia. 

De rare wissels van Rudi Garcia

"We zijn aan het lachen en aan het wandelen na de tweede hydration break. We dachten dat Garcia zot was geworden, met al die rare wissels. We spraken over De Verraders en over De Mol, maar ergens werden we niet slechter met al die rare wissels."

Evert Winkelmans pikte in: "Wat zinvol kan je hierover zeggen? Hoe kan dit gebeurd zijn? Omdat het voetbal is. Het is en blijft de mooiste sport ter wereld. Na dit WK is het ongezien voor onze Rode Duivels, het was een echt zot moment."

België werd overklast door Senegal, maar ging toch door naar achtste finales

"We waren niet gevaarlijk, we ontwikkelden geen kansen. Het was de zotste move qua cojones ooit om De Bruyne, Doku én Vanaken er allemaal af te halen", aldus Winkelmans. "Maar we lachten er mee op het moment zelf. Bielsa is niet meer El Loco, dat is Rudi Garcia vanaf nu."

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Pas in minuut 86 werd het 1-2. Een knotsgek scenario werd het. Het leek op een totale implosie, maar uiteindelijk is het dan toch nog goedgekomen met de Belgen. Niet voor hartlijders, maar volgende wedstrijd zal het toch ook voetballend veel en veel beter moeten zijn.

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